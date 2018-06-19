ФАС объявила и объяснила стабилизацию цен на бензин

О стабилизации цен на автомобильное топливо в России заявили в Федеральной антимонопольной службе, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

«Где-то в начале июня некоторый рост цен отмечался. Вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизировались на рынке», – заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, выступая в Совете федерации.

Для стабилизации цен ФАС применила «весь арсенал способов антимонопольного воздействия на участников». А причинами роста она считает увеличение налогов и мировых цен, изменение динамики курса рубля, ремонты НПЗ, обеспечение поставки топлива на биржевые торги и возможные нарушения антимонопольного законодательства, отмечает «Коммерсантъ».

«Наши требования касались обеспечения достаточного предложения топлива на внутренний рынок. Снятие соответствующих объемов с экспорта, обеспечение регулярности и равномерности торгов на биржевых площадках»,— сказал Голомолзин.

Напомним, накануне о значительном замедлении роста цен на топливо и даже местами о снижении заявили аналитики. Росстат подсчитал, что раз за неделю с 28 мая по 3 июня цены выросли в среднем на 1,4%, а за неделю с 4 по 10 июня – на 0,1%, значит, рост замедлился в 14 раз.

Впрочем, рост всё же зафиксирован – несмотря на договоренности между правительством и нефтяниками о заморозке цен. ФАС объясняет, что крупные компании соблюдают обязательство, а причина – в работе независимых АЗС, которые повышают ценник из-за убыточности бизнеса.

С начала года бензин в России подорожал в среднем на 8,2%. Точкой отсчёта в решении этой проблемы можно считать ответ Владимира Путина на вопрос петербургского автомобилиста, заданный 7 июня на прямой линии. Президент сказал тогда, что цены выросли из-за «неточного регулирования» в энергетической сфере и ситуация на топливном рынке сложилась «неправильная» и «недопустимая».

После этого правительство решило снизить акцизы на сырьё и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен в рознице. При этом Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев независимых заправок, заявил, что договорённость о заморозке ставит под угрозу их существование.