Петербургским анархистам продлили арест, фотографа Френкеля снова задержали

В Петербурге прошли традиционные мероприятия с участием полиции и фотографа Давида Френкеля. Его задержали при попытке прорваться на судебный процесс.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 19 июня Дзержинский районный суд рассматривал ходатайства следствия о продлении ареста Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, обвиненным в участии в террористическом сообществе «Сеть».

Заседания проходили в закрытом режиме, публика и журналисты не могли попасть в зал. Как следует из опубликованных в соцсетях видеороликов, в коридоре случилась стычка с участием приставов, полиции и некоторых посетителей, в числе которых был Давид Френкель. По словам фотографа, ему сломали очки и задержали с перспективой составления протокола по статье 17.3 КоАП – за неисполнение распоряжения пристава.

В мае 2018 года Френкеля задержали на акции Навального, в марте – в Дзержинском суде за сопротивление приставам. В январе – там же, за попытку пройти в суд в выходной день. В марте 2017 года Давид стал одним из первых задержанных на демонстрации «Она вам не Димон». Особые чувства правоохранителей фотограф вызывает после инцидента в 78-м отделе полиции, откуда его насильно забирала психиатрическая бригада.

Аресты Филинкову и Бояршинову продлили до 22 октября. Накануне Дзержинский суд также оставил под стражей третьего фигуранта дела «Сети» Игоря Шишкина.

По версии следствия, в Петербурге действовала законспирированная ячейка «Марсово поле» сообщества «Сеть», состоящего из представителей анархистского движения. Они якобы планировали вооруженный мятеж.