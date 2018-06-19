Букмекеры ставят на сборную России в матче с Египтом

Крупнейшие букмекерские конторы уверены, что подопечным Станислава Черчесова по силам одолеть «фараонов» в матче, который пройдет 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург».

Букмекеры единогласно отдают победу российской сборной. Коэффициент на выигрыш россиян составляет от 1,95 (у британской конторы Ladbrokes и австралийской Betstar) до 2,05 у английских William Hill и 2,08 у Betfair. Таким образом, эксперты оценивают шансы России выиграть второй матч подряд почти в 50%.

Коэффициент на ничью держится около 3,2 у большинства игроков рынка: Ubet, Ladbrokes, Sportsbet, Boomaker и Crownbet. Таким образом, по мнению букмекеров, матч может закончиться, не выявив победителя, в 33% случаев. Победу египтян букмекеры оценивают в 25%.

Напомним, что матч между сборными России и Египта состоится 19 июня в 21.00 в Санкт-Петербурге.