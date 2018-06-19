Автомобилисты жалуются на внезапное перекрытие КАД

О неожиданных перекрытиях дорог в Санкт-Петербурге днём 19 июня сообщают пользователи «Яндекс.Карт».

По их словам, транспорт остановили на КАД у развязки с ЗСД, а также на съезде на развязке с Пулковским шоссе. Это может быть связано с перемещением специальных групп гостей перед матчем Россия – Египет, который пройдёт сегодня на арене «Санкт-Петербург».

Плотные («бордовые») пробки, как видно на «Яндекс.Карте», образовались к настоящему моменту в Центральном и Петроградском районах.

В целом в городе «жёлтые» 5 баллов. Средняя загруженность дорог Санкт-Петербурга днём составила 4 балла, что на 1 балл больше, чем вчера, и соответствует обычному уровню, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Наиболее загруженными магистралями в середине дня стали Невский проспект к площади Александра Невского (6 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (8 баллов), Литейный – Загородный к Московскому (6 баллов), Литейный – Загородный к Литейному мосту (5 баллов), шоссе Революции – Рябовское шоссе к КАД (5 баллов).

В топ-5 сегодняшних пробок вошли две дневные, обе в проблемных районах: