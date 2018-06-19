Уткин прокомментировал только один матч на Первом канале и ушел

Известный футбольный комментатор Василий Уткин больше не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Об этом журналист сообщил 19 июня на своем YouTube-канале.

Комментатор отметил, что он расстается с Первым каналом полюбовно и благодарен ему за возможность поработать на чемпионате мира. Причины своего ухода Уткин раскрывать не стал и попросил не беспокоить его вопросами по этому поводу.

«Я продолжу говорить о чемпионате мира так, как я этого хочу и сочту нужным, у себя в соцсетях», – подчеркнул Уткин.

«Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче Португалия – Испания, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий. Как Василий и планировал, его гонорар будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма «Выход», – цитирует пресс-службу Первого канала телеканал «Дождь».

Василий Уткин возглавлял редакцию спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года. С 1 ноября 2015 года по 5 февраля 2016 года — сотрудник телеканала «Матч ТВ». С 3 марта 2016 года по 13 мая 2017 года — комментатор телеканала Eurosport.

Незадолго до мундиаля Уткин объявил, что, несмотря на свою мечту комментировать на домашнем чемпионате мира, в телевизионном эфире его не будет. Однако вскоре после этого поступило предложение от Первого канала, на которое он согласился.

Некоторые пользователи соцсетей связывают его уход с недавней записью Уткина в своем телеграм-канале про Навального, где он прокомментировал бурную реакцию в соцсетях и некоторых СМИ на диалог своих коллег в прямом эфире Первого канала во время матча Германия — Мексика. Рассуждая о ходе поединка, журналист Кирилл Дементьев сказал, что игрокам сборной Германии необходимо «показывать навальный футбол». В ответ его коллега, бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий пошутил: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть». В этот момент в эфире повисла неловкая пауза.

«Эффект от произнесения слова «Навальный» в эфире Первого канала вызывает ту же реакцию, что слово «пиписька» в детском саду, если оно произнесено воспитательницей. Живейшее возбуждение; масса пересказов во дворе и вечером, дома, – родителям», – написал Уткин.

Добавим, что ранее в эфирах Первого канала Уткина называли «культовой персоной в российской спортивной журналистике».