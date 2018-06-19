Осуждённый за теракт марокканец может выйти досрочно и остаться жить в Финляндии

Гражданин Марокко Абдеррахман Буанан, который был осуждён за убийство двух человек и покушение на жизнь ещё восьми в террористических целях, теоретически может не только выйти из тюрьмы, несмотря на пожизненный срок, но и остаться в Финляндии, пишет 19 июня Ilta-Sanomat.

Согласно финским законам, осуждённый на пожизненное заключение имеет право ходатайствовать о досрочном освобождении через 12 лет пребывания в тюрьме. По данным минюста, в среднем срок пожизненного заключения в Финляндии составляет 14,5 года.

Обычно осуждённых за преступления иностранцев после отбывания срока депортируют в родную страну, однако есть вероятность, что «возвращенец» не будет принят, если между странами нет специального соглашения. Так, например, на прошлой неделе в Хельсинки вернули троих иракцев — полиция Багдада не приняла их временные документы, оформленные в Финляндии, и сослалась на то, что несостоявшихся беженцев привезли против их воли. Сейчас в Финляндии есть люди, которых не приняли ни в Суоми, ни в родной стране. Финляндия при этом лишает их всякой финансовой поддержки и не даёт жилья. Как рассказали в отделе Миграционной службы по работе с просителями убежища, пока это ещё не проблема, но несколько прецедентов имеется. Полиция стимулирует таких людей покинуть страну добровольно.

Абдеррахман Буанан до теракта уже получил отказ Миграционной службы. Но у преступника, отбывающего наказание в финской тюрьме, всё же есть право подать заявление на предоставление вида на жительство или убежища. Однако срок в исправительном учреждении, по словам Репо, конечно, не является дополнительным аргументом.

Террорист также может попросить перевести его в тюрьму Марокко, но тогда вопрос потребует согласования с властями Финляндии и Марокко и решения суда. Миграционная служба отказывается называть наиболее вероятный сценарий развития ситуации с освобождением и пребыванием в стране первого осуждённого за теракт в Финляндии экстремиста.