О чем чаще всего забывают покупатели квартир в новостройках

Еще
19:27 19.06.2018
Новость часа
18:57
«На Фонтанке стадион построили?»: дождь налил Петербургу пробок
Пришлите свою новость!
19:12
СМИ: В Москве за шпионаж в пользу Румынии арестована член правления «Интер РАО»
18:57
«На Фонтанке стадион построили?»: дождь налил Петербургу пробок
18:39
Саудовская Аравия хочет сделать Катар островом
18:27
На стройке Лахта Центра демонтирован последний кран
18:26
«Девчонок жалко»: в Красном Селе «Лада» разбилась об автобус
18:05
Развязку к «Экспофоруму» не успеют построить к ПМЭФ-2019
18:01
Робби Уильямс объяснил средний палец на открытии ЧМ
17:54
«Водоканал» защитит стадион «Санкт-Петербург» от затопления во время матча Россия - Египет
17:35
СМИ: Суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» в Англии
17:30
Американские товары станут дороже: их обложат дополнительными пошлинами
17:15
ФАС объявила и объяснила стабилизацию цен на бензин
17:04
Петербургским анархистам продлили арест, фотографа Френкеля снова задержали
17:01
Осуждённый за теракт марокканец может выйти досрочно и остаться жить в Финляндии
16:58
Букмекеры ставят на сборную России в матче с Египтом
16:54
Лаборатория Александринского театра обыграет тургеневский «Дым»
16:50
Автомобилисты жалуются на внезапное перекрытие КАД
16:45
Уткин прокомментировал только один матч на Первом канале и ушел
16:36
Россия осталась без руководства: все уехали в Минск
16:18
Матч Россия — Египет пройдет под открытой крышей, несмотря на рекомендации МЧС
16:16
Google научил искусственный интеллект предсказывать смерть пациента
16:05
Из номера колумбийца Малумы, приехавшего на ЧМ, вынесли вещей на 50 млн
16:01
В честь ЛГБТ-недели финская почта раскрасила ящики в цвета радуги
15:56
Сразу два автобуса опрокинулись в Турции, пострадавших более 50
15:52
Независимые профсоюзы предложили митинговать против повышения пенсионного возраста
15:46
Верховный суд установит случаи ответственности агрегатора такси перед пассажирами
15:12
Бывший одноклубник Роналду посоветовал не ходить к португальцу на обед
15:08
В Финляндии раскрыли крупнейшее в истории мошенничество лжеполицейских
15:02
Самосвал-«перевёртыш» завалил Малоохтинскую набережную металлом
14:58
В здании Центробанка нашли инкассатора с простреленной головой
14:54
Подозреваемый в церковной резне умер на руках следователя
14:52
Губернатор не хочет менять сроки строительства метро по прихоти коммуниста-строителя
14:50
«Лёгкая керамика» в помощь онкобольным людям
14:36
Главой теризбиркома Невского района выбрали помощницу депутата Высоцкого
14:31
Песков назвал условие помилования Сенцова
14:25
Барак Обама может принять участие в следующих выборах президента США
14:21
Ради зрителей матча Россия – Египет трамваи и троллейбусы пойдут ночью
14:18
Обнаружен вирус для Windows 10, который заставляет пользователей смотреть рекламу
14:15
Стремление заработать на ЧМ-2018 грозит бизнесменам крупными штрафами
13:33
Под Новгородом «Сапсан» насмерть сбил мужчину
13:29
Сокуров, Звягинцев и Норштейн попросили освободить Сенцова
13:20
МЧС рекомендует закрыть окна в Петербурге
13:14
«Алые паруса» поднимут «крылья» Троицкого моста надолго
13:03
Немецкие СМИ: Паспорт болельщика на ЧМ — легкий путь в беженцы
12:56
Глава МИД Турции: Мы покупаем у России С-400, вопрос закрыт
12:46
Слабость к котёнку Евангелисте оценили в 35 тысяч рублей
12:33
Вооруженный жилец на Наличной найден в критическом состоянии с простреленной головой
12:23
Полыхающие Х6 и Focus на 1-м Муринском грели водителей, едущих мимо
12:18
Следователи выясняют, как люди в Новосибирске зависли вниз головой на аттракционе
12:14
Вооруженный мужчина забаррикадировался в жилом доме на Наличной
12:06
Депутаты сделали загранпаспорт дороже
12:02
В Петербурге метателя огурцов отправили в колонию строгого режима
11:45
«Ленрезерв» одолжит часть экспонатов новому музею блокады
11:37
Эрмитажный кот-предсказатель уверен в победе сборной России
11:34
Петербуржцы осуждены за инсценировки ДТП: мечтая о 3,7 млн руб., сожгли BMW X6
11:30
"Фараон" потребовал вежливости на чистом русском
11:28
В США вслед за XXXTentacion застрелили еще одного рэпера
11:01
Из горящего хостела в Коломне спасали иностранцев
10:57
Впервые в Петербурге пациенту имплантируют «умный» дефибриллятор
10:52
Погода в Петербурге портится, деревья падают
10:44
Яблочника Митрохина задержали за протест против повышения пенсионного возраста
10:40
Доллар подорожал до 64 рублей впервые с мая
10:26
Снова ДТП с такси в Петербурге: винят лопнувшее колесо
10:22
Власти Ирака "разворачивают" депортированных из Финляндии беженцев обратно
09:59
Ночные приключения болельщиков в Петербурге закончились реанимацией и кражами
09:47
Трамп дал старт новому витку торговой войны между США и Китаем
09:36
Египтянин попытался проникнуть на тренировку своей сборной в Петербурге
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
19.06.2018 16:50

О чем чаще всего забывают покупатели квартир в новостройках

Покупка квартиры на первичном рынке - давно отработанный процесс, однако многие клиенты строительных компаний все равно совершают досадные ошибки. «Фонтанка» попыталась выяснить, какие именно.
О чем чаще всего забывают покупатели квартир в новостройках
Татьяна Тимирханова/Интерпресс

Мы опросили экспертов рынка недвижимости и составили список, на наш взгляд, наиболее важных моментов, о которых забывают покупатели строящихся квартир в процессе выбора жилья и оформления сделки. И в итоге получают от застройщика не совсем то, на что рассчитывают. Некоторые вопросы, которые желательно задать девелоперу заранее, не совсем очевидны, но практика показывает: мелочей в решении квартирного вопроса не бывает. 

– Есть более глобальные факторы, отвечающие за безопасность покупки, и менее значительные детали, которые будут влиять на качество вашего проживания после ввода дома в эксплуатацию. Таким образом, чем больше вы узнаете об объекте до покупки, тем более продуманным и безопасным будет ваш выбор, – говорит руководитель группы маркетинга Группы ЦДС Петр Буслов. 

Тайн на рынке не осталось 

– Нынешние покупатели жилой недвижимости, как правило, являются грамотными и максимально осведомленными клиентами. Иной раз они знают больше, чем представитель отдела продаж самой компании-застройщика, поскольку постоянно читают материалы групп в соцсетях по данному объекту, отслеживают записи с видеокамер на строительной площадке, мониторят сайт застройщика и публикации в профессиональных изданиях. Такие покупатели ничего не забывают спросить при оформлении договора о приобретении жилья, – подчеркивает генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов. – В свою очередь застройщики размещают на своих сайтах, в рекламных буклетах, в материалах профильных изданий полную информацию об объекте строительства.  

Также эксперт отмечает, что с 1 июля этого года, в соответствии с Федеральным законом РФ № 218-ФЗ, объем размещаемой информации о строящемся объекте будет составлять сотни листов. «Хотя и сегодня прочитать размещенную на сайте застройщика информацию терпения хватит не всем», – добавляет он. 

Ключевые вопросы, которые волнуют клиента в первую очередь, – соблюдение сроков сдачи домов и передачи ключей дольщикам – прописаны в договоре долевого участия. Исчерпывающую и достоверную информацию можно получить из проектной декларации, размещенной на официальном сайте строительной компании.  

– Этого объема информации достаточно, чтобы принять грамотное решение о покупке жилья, – считает директор по продажам «Главстрой-СПб» Юлия Ружицкая. – Если у клиента остаются дополнительные вопросы, то он может их задать в офисе продаж застройщика. – Здесь же можно ознакомиться с формой договора долевого участия, при необходимости взять документ домой, чтобы изучить его более детально в спокойной обстановке или проконсультироваться с юристами. Принимая решение о покупке квартиры в обжитом районе, где уже сданы первые очереди, клиент может приехать в новый квартал и оценить комфорт проживания.  

Человеческий фактор 

– Покупатели часто не соблюдают элементарные правила: не торопиться с выбором застройщика, не делать главным критерием выбора самые низкие цены, внимательно изучить договор долевого участия, побывать на объекте перед покупкой, – говорит руководитель отдела продаж «Полис Групп» Ирина Орлянкина. 

Большинство сталкивается с процедурой покупки квартиры один раз в жизни. Разумеется, тонкостям долевого строительства в школе не учат, а напрямую со строительными компаниями соприкасаются немногие. 

– Поэтому часть клиентов, которая планирует приобретение недвижимости, старается получить максимум информации о долевом строительстве и тонкостях покупки квартиры из СМИ, блогов и форумов в интернете. В результате обилие несистематизированной информации за короткий срок способно запутать любого, и человек может забыть задать даже простые и очевидные вопросы. Например, о районе, в котором строится жилой комплекс, или о расстоянии до ближайшей станции метро. Некоторые забывают спросить имя и фамилию их менеджера, а иногда могут даже не поинтересоваться сроками строительства или сколько времени понадобится на оформление договора, – говорит директор по продажам АО «Строительный трест» Сергей Степанов. 

О чем важно помнить, покупая квартиру 

Не следует воспринимать застройщика как врага, который хочет поживиться деньгами дольщика.

– Добросовестный застройщик не меньше дольщика заинтересован в том, чтобы клиент оказался доволен как самим процессом приобретения, так и в дальнейшем самой квартирой, – говорит генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев. – Но если у дольщика уже на этапе подписания договора возникает недоверие к застройщику, вполне логично спросить, целесообразно ли вообще покупать здесь квартиру.

Личная оценка 

Никто не мешает будущим жильцам съездить на стройку, чтобы оценить удобство расположения дома. Но не все покупатели это делают.

– Я бы советовал не лениться и по возможности совершить такое путешествие. Это поможет оценить верность вашего выбора и снять множество вопросов относительно транспортной доступности, имеющейся инфраструктуры, видов из окон, – говорит Петр Буслов. – Есть и менее значительные факторы, которые, однако, в будущем могут отразиться на качестве жизни в новой квартире. Например, при выборе объекта обратите внимание не только на планировку и цену, но и на стороны света, куда выходят окна. Это поможет жаворонкам вставать с первыми лучами солнца, а совам просыпаться в то время, когда они сами этого захотят. 

Дата новоселья 

– Покупатели чаще всего видят срок сдачи объекта в эксплуатацию и ориентируются на него, планируя новоселье. Но после ввода дома в эксплуатацию заехать в квартиру можно лишь спустя 3 – 12 месяцев. Если для вас дата новоселья принципиальна, обязательно стоит уточнить эту информацию у застройщика, – говорит управляющий директор департамента инвестиций в недвижимость Becar Asset Management Катерина Соболева. 

Помощь юристов 

Прошли времена, когда покупатели перестраховывались и отдавали договора долевого участия на экспертизу юристам. Но и сегодня консультация независимого специалиста лишней не будет.  

– Приветствуется, когда на подписание договора приходят с юристом, – говорит Сергей Степанов. – Главное, чтобы он был экспертом в области жилищного строительства, а не профессионалом по международному праву. 

Кстати, реакция компании на такое предложение клиента может быть очень показательной. 

– Как правило, надежные  строительные компании на своих сайтах стараются дать максимально подробную информацию о себе и своих объектах. Там же должны быть размещены шаблоны договоров долевого участия – это позволяет клиенту ознакомиться с необходимыми документами до сделки и проконсультироваться с юристами, – рассказала управляющий ООО «КВС. Агентство недвижимости» Анжелика Альшаева. – Если застройщик надежный и дорожит репутацией, то никакую информацию он не будет скрывать от покупателя. Скорее, наоборот, сотрудники компании расскажут о том, что клиент сам забыл спросить. Подробно опишут все действия будущего владельца жилья от начала сделки до получения ключей.  

Окружение дома 

– Необходимо понимать, что, если, например, около будущего жилого комплекса расположено предприятие, то маловероятно, что производство будет закрыто или переоборудовано. Потенциальным покупателям уже на этапе приобретения следует определить для себя, приемлемо данное соседство для них или нет, – напоминает Арсений Васильев. – Да, покупка квартиры – это важное и радостное событие. Здорово, если удается купить квартиру своей мечты, но в большинстве случаев это определенный компромисс между имеющимися финансовыми возможностями и текущими условиями, которые предлагает рынок.  

Способы покупки 

Покупать жилье по цене существенно ниже рыночной опасно. Другое дело – скидки и акции. 

– Если покупателя привлекла конкретная реклама с указанием специальных цен или скидок на жилой комплекс или категорию квартир, то у застройщика следует уточнить, правильно ли он понял условия акции и сроки ее действия, можно ли забронировать квартиру по телефону или для этого необходимо приехать в офис продаж, – говорит Юлия Ружицкая.- Есть смысл более подробно выяснить о возможных схемах приобретения недвижимости. Изначально клиент может быть настроен на один способ оплаты жилья, но, получив информацию об условиях альтернативных вариантов покупки, находит их более привлекательными для себя. 

Не всегда покупатели жилья знают о возможных дополнительных тратах, которые зависят от того или иного застройщика и договора, заключаемого с ним.  

– Например, это может быть необходимость оплаты коммунальных платежей на три-четыре месяца вперед или возможность неожиданного увеличения площади квартиры – такое нечасто, но бывает. Очень важный момент – исключить какие бы то ни было дополнительные соглашения. Например, «предварительный договор долевого участия», который не регулирует 214-фз. Сориентироваться во всех этих нюансах поможет профессиональный агент по недвижимости, – говорит Катерина Соболева. 

Мыслить шире  

Еще один момент, который заслуживает внимания, – больше думать на перспективу.  

– Нередко покупатель приобретает жилье «на сегодня», не понимая, что завтра ему потребуется больше комнат или другой уровень отделки. Менять квартиру довольно трудно и затратно. Поэтому правильным решением будет еще раз вместе с представителем застройщика оценить возможности покупки – возможно, клиенту достаточно взять небольшой ипотечный кредит на выгодных условиях, и ему уже доступна не «однушка», а двухкомнатная квартира евроформата, – говорит Юлия Ружицкая. 

Екатерина Дмитриева для "Фонтанки.ру"


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
19.06.2018 12:10

«Главстрой-СПб» осенью начнет строительство двух новых дорог в ЖК «Юнтолово»

Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на строительство двух участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью более 500 метров. Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ГК «Эталон»
19.06.2018 11:53

Четыре банка аккредитовали ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «АКБ Абсолют Банк», ПАО «АК БАРС» Банк и ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовали новый жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6, литер А.
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12

All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»

В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Развязку к «Экспофоруму» не успеют построить к ПМЭФ-2019
Губернатор не хочет менять сроки строительства метро по прихоти коммуниста-строителя
Смольный отдал под отель участок в Калининском районе, где жители просили разбить сквер
Запас разрешений на стройки впрок не спасет девелоперов от отмены «долевки»
Петербуржцы задолжали в Фонд капремонта 1,2 миллиарда
Союз архитекторов просит помощи в реставрации особняка Половцева после пожара
Депутаты Петербурга предлагают сдвинуть сроки строительства метро в Кудрово
Рядом со строящейся новой сценой МДТ начнут возводить семиэтажный дом
Госэкспертиза посчитала проект реконструкции полигона «Северная Самарка» небезопасным
Госстройнадзор нашел нарушения при строительстве обрушившегося детсада на Южном шоссе
О чем чаще всего забывают покупатели квартир в новостройках
Кредитный рейтинг Setl Group повышен до максимального BBB+(RU)
Нестандартные планировки квартир становятся популярнее
Ипотека набирает обороты
Индустрия красоты: объекты в Пушкине
«Образцовый квартал 3»: нетиповые новостройки для счастливчиков
«ПСК» продолжает традиции Петербурга. «Твоих оград узор чугунный…»
Эволюция кирпича
Италия в вашем доме
Что нового в застройке Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Фараон" потребовал вежливости на чистом русском

На стройке Лахта Центра демонтирован последний кран

Сергей Куликов/Интерпресс

10 мест, где искупаться после работы

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
19.06.2018 12:10
«Главстрой-СПб» осенью начнет строительство двух новых дорог в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на строительство двух участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью более 500 метров. Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ГК «Эталон»
19.06.2018 11:53
Четыре банка аккредитовали ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «АКБ Абсолют Банк», ПАО «АК БАРС» Банк и ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовали новый жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6, литер А.
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12
All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
СК «Полис Групп»
18.06.2018 13:21
ЖК «ПаркЛэнд» - финалист премии Urban Awards 2018
Жилой комплекс «ПаркЛэнд», который компания «Полис Групп» возводит в Кудрово, вышел в финал престижной премии Urban Awards 2018 в номинации Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Ленинградской области
АО «Строительный трест»
18.06.2018 11:31
Старт продаж квартир в ЖК «Архитектор»
Компания «Строительный трест» объявляет о начале продаж квартир в ЖК «Архитектор» в Кудрово. Жилой комплекс входит в состав масштабного проекта «Капитал» и является его завершающим, восьмым лотом.
Setl City
15.06.2018 20:00
Setl City начала строительство школы в ЖК «Чистое небо»
На территории микрорайона комфорт-класса «Чистое небо», расположенного в Приморском районе Петербурга, компания Setl City начала строительство современной общеобразовательной школы с двумя бассейнами. Образовательное учреждение рассчитано на 1100 учащихся.
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11
Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City
«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
15.06.2018 18:07
Распродажа оставшихся квартир в ЖК «Образцовый квартал»
Теперь приобрести квартиру Вашей мечты в Пушкине с просторной остекленной лоджией и французским балконом стало еще проще.
Группа компаний «ЦДС»
15.06.2018 16:08
Открыты продажи квартир в жилом комплексе ЦДС «Елизаровский»
Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом комплексе ЦДС «Елизаровский». Стоимость квартир начинается от 2,7 млн рублей
ГК «ЦДС»
15.06.2018 16:02
Открыты продажи в жилом комплексе ЦДС «Полюстрово»
Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом комплексе ЦДС «Полюстрово». Стоимость предложения начинается от 2,2 млн. рублей.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.