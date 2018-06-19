Россия осталась без руководства: все уехали в Минск

Президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Белоруссии. Об этом 19 июня сообщается на официальном сайте Кремля.

Российского лидера в поездке сопровождают практически все высшие должностные лица России: премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Отметим, что, согласно Конституции России, в отсутствие президента его обязанности должен исполнять премьер-министр. При этом существует «конституционный пробел» – в основном законе страны не прописано, кто работает главой государства, когда на месте нет и премьера. Впрочем, визит в Минск должен завершиться уже сегодня вечером, так что отсутствия руководства россияне, скорее всего, не заметят.