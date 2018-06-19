Еще
16:54 19.06.2018
Новость часа
16:50
Автомобилисты жалуются на внезапное перекрытие КАД
Пришлите свою новость!
16:54
Лаборатория Александринского театра обыграет тургеневский «Дым»
16:50
Автомобилисты жалуются на внезапное перекрытие КАД
16:45
Уткин прокомментировал только один матч на Первом канале и ушел
16:36
Россия осталась без руководства: все уехали в Минск
16:18
Матч Россия — Египет пройдет под открытой крышей, несмотря на рекомендации МЧС
16:16
Google научил искусственный интеллект предсказывать смерть пациента
16:05
Из номера колумбийца Малумы, приехавшего на ЧМ, вынесли вещей на 50 млн
16:01
В честь ЛГБТ-недели финская почта раскрасила ящики в цвета радуги
15:56
Сразу два автобуса опрокинулись в Турции, пострадавших более 50
15:52
Независимые профсоюзы предложили митинговать против повышения пенсионного возраста
15:46
Верховный суд установит случаи ответственности агрегатора такси перед пассажирами
15:12
Бывший одноклубник Роналду посоветовал не ходить к португальцу на обед
15:08
В Финляндии раскрыли крупнейшее в истории мошенничество лжеполицейских
15:02
Самосвал-«перевёртыш» завалил Малоохтинскую набережную металлом
14:58
В здании Центробанка нашли инкассатора с простреленной головой
14:54
Подозреваемый в церковной резне умер на руках следователя
14:52
Губернатор не хочет менять сроки строительства метро по прихоти коммуниста-строителя
14:50
«Лёгкая керамика» в помощь онкобольным людям
14:36
Главой теризбиркома Невского района выбрали помощницу депутата Высоцкого
14:31
Песков назвал условие помилования Сенцова
14:25
Барак Обама может принять участие в следующих выборах президента США
14:21
Ради зрителей матча Россия – Египет трамваи и троллейбусы пойдут ночью
14:18
Обнаружен вирус для Windows 10, который заставляет пользователей смотреть рекламу
14:15
Стремление заработать на ЧМ-2018 грозит бизнесменам крупными штрафами
13:33
Под Новгородом «Сапсан» насмерть сбил мужчину
13:29
Сокуров, Звягинцев и Норштейн попросили освободить Сенцова
13:20
МЧС рекомендует закрыть окна в Петербурге
13:14
«Алые паруса» поднимут «крылья» Троицкого моста надолго
13:03
Немецкие СМИ: Паспорт болельщика на ЧМ — легкий путь в беженцы
12:56
Глава МИД Турции: Мы покупаем у России С-400, вопрос закрыт
12:46
Слабость к котёнку Евангелисте оценили в 35 тысяч рублей
12:33
Вооруженный жилец на Наличной найден в критическом состоянии с простреленной головой
12:23
Полыхающие Х6 и Focus на 1-м Муринском грели водителей, едущих мимо
12:18
Следователи выясняют, как люди в Новосибирске зависли вниз головой на аттракционе
12:14
Вооруженный мужчина забаррикадировался в жилом доме на Наличной
12:06
Депутаты сделали загранпаспорт дороже
12:02
В Петербурге метателя огурцов отправили в колонию строгого режима
11:45
«Ленрезерв» одолжит часть экспонатов новому музею блокады
11:37
Эрмитажный кот-предсказатель уверен в победе сборной России
11:34
Петербуржцы осуждены за инсценировки ДТП: мечтая о 3,7 млн руб., сожгли BMW X6
11:30
"Фараон" потребовал вежливости на чистом русском
11:28
В США вслед за XXXTentacion застрелили еще одного рэпера
11:01
Из горящего хостела в Коломне спасали иностранцев
10:57
Впервые в Петербурге пациенту имплантируют «умный» дефибриллятор
10:52
Погода в Петербурге портится, деревья падают
10:44
Яблочника Митрохина задержали за протест против повышения пенсионного возраста
10:40
Доллар подорожал до 64 рублей впервые с мая
10:26
Снова ДТП с такси в Петербурге: винят лопнувшее колесо
10:22
Власти Ирака "разворачивают" депортированных из Финляндии беженцев обратно
09:59
Ночные приключения болельщиков в Петербурге закончились реанимацией и кражами
09:47
Трамп дал старт новому витку торговой войны между США и Китаем
09:36
Египтянин попытался проникнуть на тренировку своей сборной в Петербурге
09:31
В Петербурге задержан угонщик №1
09:19
РБК: Правительство может поддержать нефтяников после настойчивых просьб Сечина
08:58
Полиция Петербурга пришла за «Забивакой»
08:49
Арбитраж признал законным расторжение Смольным отношений с «Трансстроем» по стадиону на Крестовском
08:34
«Левада»: 51% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
08:18
«Коммерсантъ» рассказал о новом варианте снижения беспошлинного порога на зарубежные посылки
01:37
По делу о мошенничестве на 1 млн евро СКР собирает досье на бывшего советника председателя Верховного суда
01:28
Нобелевский лауреат и «Бесконечная штука» прозвучат на «Летних чтениях»
01:15
Возможно ли новое серьезное искусство, расскажет президент Музея искусств им. Пушкина
01:08
В Майами на улице застрелили рэпера XXXTentacion
00:57
Аналитики: Чтобы считаться средним классом, в Петербурге надо зарабатывать больше 72 тысяч рублей
00:46
В авиакомпании обвинили птицу в инциденте с самолетом сборной Саудовской Аравии
00:19
Жителей Колпино оставили без воды
18/06
Сборная Саудовской Аравии прилетела в Ростов-на-Дону на горящем самолёте
18/06
Гарри Кейн спас сборную Англии в игре против Туниса
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
19.06.2018 16:18

Матч Россия — Египет пройдет под открытой крышей, несмотря на рекомендации МЧС

Второй матч группового этапа чемпионата мира по футболу сборной России против Египта 19 июня на арене «Санкт-Петербург» пройдет под открытой крышей, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды. Об этом корреспонденту «Фонтанки» сообщили в медиацентре стадиона.

На вопрос о причинах такого решения сотрудник медиацентра заявил, что оно было принято Международной федерацией футбола (ФИФА). В ФИФА не смогли оперативно предоставить комментарий по этому поводу.

Ранее Главное управление МЧС России по Петербургу выпустило обновленный прогноз на 19 июня. Петербуржцам во второй половине дня стоит ждать усиления юго-западного и западного ветра до 12 – 16 м/с. В ведомстве советуют, начиная с 15:00, закрыть окна, обходить рекламные щиты и «шаткие строения», а также держаться подальше от деревьев


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
19.06.2018 12:10

«Главстрой-СПб» осенью начнет строительство двух новых дорог в ЖК «Юнтолово»

Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на строительство двух участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью более 500 метров. Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ГК «Эталон»
19.06.2018 11:53

Четыре банка аккредитовали ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «АКБ Абсолют Банк», ПАО «АК БАРС» Банк и ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовали новый жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12

All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»

В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Уткин прокомментировал только один матч на Первом канале и ушел
Матч Россия — Египет пройдет под открытой крышей, несмотря на рекомендации МЧС
Немецкие СМИ: Паспорт болельщика на ЧМ — легкий путь в беженцы
Эрмитажный кот-предсказатель уверен в победе сборной России
"Фараон" потребовал вежливости на чистом русском
Египтянин попытался проникнуть на тренировку своей сборной в Петербурге
Полиция Петербурга пришла за «Забивакой»
В авиакомпании обвинили птицу в инциденте с самолетом сборной Саудовской Аравии
Сборная Саудовской Аравии прилетела в Ростов-на-Дону на горящем самолёте
Гарри Кейн спас сборную Англии в игре против Туниса
Сколько стоит попасть сегодня на футбол
Почему все боятся Салаха?
Чемпионат мира: провал фаворитов, ожидание «фараонов»
Египтяне в Петербурге: «Наверное, мы останемся тут жить»
"Даже бесстрастный Путин улыбался": что пишут иностранные СМИ о мундиале
Новые приключения аргентинцев в России
Щедрость болельщиков поразила рестораторов
Вот уж дудки. Мундиаль с восточным колоритом
Фан-зона, которую мы заслужили
Как сборная заставила пожать плечами даже Путина
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Фараон" потребовал вежливости на чистом русском

Сергей Куликов/Интерпресс

10 мест, где искупаться после работы

кадр из видео/ YouTube/neferjournal

Море фанатское: масштабные перформансы во время ЧМ-2018

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
19.06.2018 12:10
«Главстрой-СПб» осенью начнет строительство двух новых дорог в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на строительство двух участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью более 500 метров. Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ГК «Эталон»
19.06.2018 11:53
Четыре банка аккредитовали ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «АКБ Абсолют Банк», ПАО «АК БАРС» Банк и ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовали новый жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12
All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
18.06.2018 14:50
Банк «Санкт-Петербург» удвоил число турникетов с модулем для оплаты картой
Банк «Санкт-Петербург» вдвое увеличил число турникетов, оборудованных для приема банковских карт в Петербургском метрополитене. Теперь в вестибюле каждой станции петербургского метро их два: крайний справа и крайний слева.
СК «Полис Групп»
18.06.2018 13:21
ЖК «ПаркЛэнд» - финалист премии Urban Awards 2018
Жилой комплекс «ПаркЛэнд», который компания «Полис Групп» возводит в Кудрово, вышел в финал престижной премии Urban Awards 2018 в номинации Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Ленинградской области
Магазин "Кей"
18.06.2018 11:45
Топ экшн-камер от экспертов КЕЙ
Активный и экстремальный вид отдыха переживает рассвет в наши дни. Запечатлеть лучшие моменты отдыха поможет экшн-камера, специально созданная для этого
АО «Строительный трест»
18.06.2018 11:31
Старт продаж квартир в ЖК «Архитектор»
Компания «Строительный трест» объявляет о начале продаж квартир в ЖК «Архитектор» в Кудрово. Жилой комплекс входит в состав масштабного проекта «Капитал» и является его завершающим, восьмым лотом.
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
18.06.2018 11:19
Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»
Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49
Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*
В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.