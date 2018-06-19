Матч Россия — Египет пройдет под открытой крышей, несмотря на рекомендации МЧС

Второй матч группового этапа чемпионата мира по футболу сборной России против Египта 19 июня на арене «Санкт-Петербург» пройдет под открытой крышей, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды. Об этом корреспонденту «Фонтанки» сообщили в медиацентре стадиона.

На вопрос о причинах такого решения сотрудник медиацентра заявил, что оно было принято Международной федерацией футбола (ФИФА). В ФИФА не смогли оперативно предоставить комментарий по этому поводу.

Ранее Главное управление МЧС России по Петербургу выпустило обновленный прогноз на 19 июня. Петербуржцам во второй половине дня стоит ждать усиления юго-западного и западного ветра до 12 – 16 м/с. В ведомстве советуют, начиная с 15:00, закрыть окна, обходить рекламные щиты и «шаткие строения», а также держаться подальше от деревьев.