Renault решила продавать электромобили в отдельных автосалонах

Еще
16:54 19.06.2018
Новость часа
16:50
Автомобилисты жалуются на внезапное перекрытие КАД
Пришлите свою новость!
16:54
Лаборатория Александринского театра обыграет тургеневский «Дым»
16:50
Автомобилисты жалуются на внезапное перекрытие КАД
16:45
Уткин прокомментировал только один матч на Первом канале и ушел
16:36
Россия осталась без руководства: все уехали в Минск
16:18
Матч Россия — Египет пройдет под открытой крышей, несмотря на рекомендации МЧС
16:16
Google научил искусственный интеллект предсказывать смерть пациента
16:05
Из номера колумбийца Малумы, приехавшего на ЧМ, вынесли вещей на 50 млн
16:01
В честь ЛГБТ-недели финская почта раскрасила ящики в цвета радуги
15:56
Сразу два автобуса опрокинулись в Турции, пострадавших более 50
15:52
Независимые профсоюзы предложили митинговать против повышения пенсионного возраста
15:46
Верховный суд установит случаи ответственности агрегатора такси перед пассажирами
15:12
Бывший одноклубник Роналду посоветовал не ходить к португальцу на обед
15:08
В Финляндии раскрыли крупнейшее в истории мошенничество лжеполицейских
15:02
Самосвал-«перевёртыш» завалил Малоохтинскую набережную металлом
14:58
В здании Центробанка нашли инкассатора с простреленной головой
14:54
Подозреваемый в церковной резне умер на руках следователя
14:52
Губернатор не хочет менять сроки строительства метро по прихоти коммуниста-строителя
14:50
«Лёгкая керамика» в помощь онкобольным людям
14:36
Главой теризбиркома Невского района выбрали помощницу депутата Высоцкого
14:31
Песков назвал условие помилования Сенцова
14:25
Барак Обама может принять участие в следующих выборах президента США
14:21
Ради зрителей матча Россия – Египет трамваи и троллейбусы пойдут ночью
14:18
Обнаружен вирус для Windows 10, который заставляет пользователей смотреть рекламу
14:15
Стремление заработать на ЧМ-2018 грозит бизнесменам крупными штрафами
13:33
Под Новгородом «Сапсан» насмерть сбил мужчину
13:29
Сокуров, Звягинцев и Норштейн попросили освободить Сенцова
13:20
МЧС рекомендует закрыть окна в Петербурге
13:14
«Алые паруса» поднимут «крылья» Троицкого моста надолго
13:03
Немецкие СМИ: Паспорт болельщика на ЧМ — легкий путь в беженцы
12:56
Глава МИД Турции: Мы покупаем у России С-400, вопрос закрыт
12:46
Слабость к котёнку Евангелисте оценили в 35 тысяч рублей
12:33
Вооруженный жилец на Наличной найден в критическом состоянии с простреленной головой
12:23
Полыхающие Х6 и Focus на 1-м Муринском грели водителей, едущих мимо
12:18
Следователи выясняют, как люди в Новосибирске зависли вниз головой на аттракционе
12:14
Вооруженный мужчина забаррикадировался в жилом доме на Наличной
12:06
Депутаты сделали загранпаспорт дороже
12:02
В Петербурге метателя огурцов отправили в колонию строгого режима
11:45
«Ленрезерв» одолжит часть экспонатов новому музею блокады
11:37
Эрмитажный кот-предсказатель уверен в победе сборной России
11:34
Петербуржцы осуждены за инсценировки ДТП: мечтая о 3,7 млн руб., сожгли BMW X6
11:30
"Фараон" потребовал вежливости на чистом русском
11:28
В США вслед за XXXTentacion застрелили еще одного рэпера
11:01
Из горящего хостела в Коломне спасали иностранцев
10:57
Впервые в Петербурге пациенту имплантируют «умный» дефибриллятор
10:52
Погода в Петербурге портится, деревья падают
10:44
Яблочника Митрохина задержали за протест против повышения пенсионного возраста
10:40
Доллар подорожал до 64 рублей впервые с мая
10:26
Снова ДТП с такси в Петербурге: винят лопнувшее колесо
10:22
Власти Ирака "разворачивают" депортированных из Финляндии беженцев обратно
09:59
Ночные приключения болельщиков в Петербурге закончились реанимацией и кражами
09:47
Трамп дал старт новому витку торговой войны между США и Китаем
09:36
Египтянин попытался проникнуть на тренировку своей сборной в Петербурге
09:31
В Петербурге задержан угонщик №1
09:19
РБК: Правительство может поддержать нефтяников после настойчивых просьб Сечина
08:58
Полиция Петербурга пришла за «Забивакой»
08:49
Арбитраж признал законным расторжение Смольным отношений с «Трансстроем» по стадиону на Крестовском
08:34
«Левада»: 51% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
08:18
«Коммерсантъ» рассказал о новом варианте снижения беспошлинного порога на зарубежные посылки
01:37
По делу о мошенничестве на 1 млн евро СКР собирает досье на бывшего советника председателя Верховного суда
01:28
Нобелевский лауреат и «Бесконечная штука» прозвучат на «Летних чтениях»
01:15
Возможно ли новое серьезное искусство, расскажет президент Музея искусств им. Пушкина
01:08
В Майами на улице застрелили рэпера XXXTentacion
00:57
Аналитики: Чтобы считаться средним классом, в Петербурге надо зарабатывать больше 72 тысяч рублей
00:46
В авиакомпании обвинили птицу в инциденте с самолетом сборной Саудовской Аравии
00:19
Жителей Колпино оставили без воды
18/06
Сборная Саудовской Аравии прилетела в Ростов-на-Дону на горящем самолёте
18/06
Гарри Кейн спас сборную Англии в игре против Туниса
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
19.06.2018 16:12

Renault решила продавать электромобили в отдельных автосалонах

Renault решила пойти точно по стопам Tesla и продавать электрические автомобили напрямую, минуя традиционную систему дилеров. В начале этого года французская марка в качестве пилотного проекта открыла специализированный автосалон для продажи электромобилей в Стокгольме. И вот на днях второй такой же магазин заработал в Берлине, сообщает Electrek.

Мы уже писали о том, что автодилеры не спешат предлагать потенциальным покупателям электромобили, стараясь продать побольше машин с ДВС. Более того, продавцы часто вводят клиентов в заблуждение относительно характеристик электрокаров и стоимости владения ими. Часто это происходит не из-за злого умысла продавцов, а просто потому, что они не готовы продавать совершенно новый для них товар.

Чтобы исправить это положение, Renault начала самостоятельно открывать отдельные салоны, где продаются исключительно электромобили. Пилотный проект в Стокгольме показал действенность такой схемы прямых продаж от производителя.

Renault не считает эти салоны «точками продажи», они даже называются Renault Electric Vehicle Experience Center, что примерно можно перевести как «центр, где можно познакомиться с электромобилями Renault». В нем выставлена вся линейка электрической продукции французской марки – от электроквадроцикла Renault Twizzy до грузовичка Kangoo ZE. Как и в Стокгольме, этот салон пока считается «концептом», но французская марка всерьез рассматривает расширение сети таких центров на всю Европу.

Видео: YouTube/Renault

Надо заметить, что такие «центры знакомства с электромобилями» уже открывались в некоторых странах, например в Великобритании, но там они были организованы совместно автодилерами и экологическими организациями.

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11

Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City

«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53

В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа

В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19

В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа

Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Renault решила продавать электромобили в отдельных автосалонах
Верховный суд установит случаи ответственности агрегатора такси перед пассажирами
Первый российский победитель гонки «Ле Ман» дисквалифицирован
Porsche представила особый сервис зарядки электрокаров
В России замедлился рост цен на бензин
«Восьмёрка» BMW дебютировала в самой престижной гонке
“Яндекс.Такси”: Попавший в ДТП на Невском водитель только начинал смену
Четвёртый Jimny: рама на месте, «мозгов» добавлено
«Дизельгейт» продолжается: гендиректор Audi взят под стражу
На дорогах Петербурга аномально свободно
Российскому старту «Ле Мана» помог Ротенберг
Петербург растерялся: пробок нет
Разгонит ли бензин инфляцию
Полисы выходят в широкий коридор
В ожидании российской Tesla к 2025 году
«Скандинавия» обретёт интеллект
Пьяный ли беглый
Лёд на вашу машину. Что делать?
Geneva Motor Show: заглянуть в будущее не получилось
Водительские права с отсрочкой
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Фараон" потребовал вежливости на чистом русском

Сергей Куликов/Интерпресс

10 мест, где искупаться после работы

кадр из видео/ YouTube/neferjournal

Море фанатское: масштабные перформансы во время ЧМ-2018

Новости компаний
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11
Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City
«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53
В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа
В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19
В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа
Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
ГК "КВС"
29.05.2018 12:23
Маршрут до ЖК «Ясно.Янино» продлен
Получено положительное заключение о продлении маршрута № 801А. В ближайшее время планируется запустить маршрут общественного транспорта от ЖК «Ясно.Янино» до станции метро «Проспект Большевиков»
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Setl City
25.05.2018 17:05
Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году
«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Setl City
24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
фото предоставлено компанией ООО «Север Авто Нева»
09.04.2018 17:10
В новых шинных центрах «КОЛЕСО» раздают скидки
14 апреля в Петербурге откроются 2 новых шинных центра «Колесо» - на юге и на севере города. В этот день покупателей ждут скидки и подарки
пресс-служба "ГрузовичкоФ"
04.04.2018 16:18
Группа компаний «Грузовичкоф» выходит на облигационный рынок
Группа компаний «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций №4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018
фото предоставлено компанией ООО "ВМПАВТО"
23.03.2018 16:35
Самым популярным мужским именем среди автомехаников признано имя Валера
Найти хорошего мастера-автослесаря сегодня становится все сложнее. Одна из российских компаний-производителей автохимии решила эту проблему и выпустила первую мастер-смазку с именем Валера.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.