Renault решила продавать электромобили в отдельных автосалонах

Renault решила пойти точно по стопам Tesla и продавать электрические автомобили напрямую, минуя традиционную систему дилеров. В начале этого года французская марка в качестве пилотного проекта открыла специализированный автосалон для продажи электромобилей в Стокгольме. И вот на днях второй такой же магазин заработал в Берлине, сообщает Electrek.

Мы уже писали о том, что автодилеры не спешат предлагать потенциальным покупателям электромобили, стараясь продать побольше машин с ДВС. Более того, продавцы часто вводят клиентов в заблуждение относительно характеристик электрокаров и стоимости владения ими. Часто это происходит не из-за злого умысла продавцов, а просто потому, что они не готовы продавать совершенно новый для них товар.

Чтобы исправить это положение, Renault начала самостоятельно открывать отдельные салоны, где продаются исключительно электромобили. Пилотный проект в Стокгольме показал действенность такой схемы прямых продаж от производителя.

Renault не считает эти салоны «точками продажи», они даже называются Renault Electric Vehicle Experience Center, что примерно можно перевести как «центр, где можно познакомиться с электромобилями Renault». В нем выставлена вся линейка электрической продукции французской марки – от электроквадроцикла Renault Twizzy до грузовичка Kangoo ZE. Как и в Стокгольме, этот салон пока считается «концептом», но французская марка всерьез рассматривает расширение сети таких центров на всю Европу.

Видео: YouTube/Renault

Надо заметить, что такие «центры знакомства с электромобилями» уже открывались в некоторых странах, например в Великобритании, но там они были организованы совместно автодилерами и экологическими организациями.