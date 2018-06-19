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19.06.2018 16:05

Из номера колумбийца Малумы, приехавшего на ЧМ, вынесли вещей на 50 млн

Брендовые часы, драгоценности и сумка пропали из номера отеля Four Seasons в Москве. Занимал его колумбийский певец Хуан Луис Лондоньо, известный как Малума. 

Об этом 19 июня сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД. 24-летний колумбиец, судя по странице в Instagram, прилетел в Россию шесть дней назад и заселился в пятизвездочный отель в Охотном ряду. Пока певец прогуливался по столице, в его номер, по предварительной информации, используя дубликат ключа, залез неизвестный и опустошил шкатулки. Среди похищенного — 11 часов разных марок, в том числе люксовые Rolex и Hublot, драгоценности Cartier, кольца, браслеты и серьги и сумка Louis Vuitton. В столичном главке возбуждено уголовное дело по статье «Кража», общая сумма похищенного — 50 миллионов рублей. 

Пока московские сыщики ищут следы вора, сам Малума наслаждается футболом в Саранске. Там идет матч Колумбия — Япония, к концу первого тайма команда певца сравняла счет – 1:1. 

Видео на самую известную песню Малумы, «El Perdedor», набрало больше миллиарда просмотров на YouTube, совместные треки колумбиец записывал с Shakira.

 

I ❤️ Russia 🇷🇺

Публикация от MALUMA (@maluma)


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