Десантура живой не сдается

Стрельбу на Васильевском острове устроил бывший боец ВДВ, которого Следственный комитет заподозрил в причастности к убийству. Задержанию Андрей Маслеников предпочел собственную смерть.

Вооруженный петербуржец забаррикадировался в жилом доме и встретил СОБР Росгвардии выстрелом. Его гибелью закончилось расследование о мартовской перестрелке на улице Сикейроса. По версии следствия, 44-летний частный охранник и бывший десантник мог быть причастен к изготовлению оружия, из которого убили человека.

На Наличную улицу следователь СК Выборгского района и оперативники уголовного розыска пришли утром 19 июня с постановлением на обыск. Их встретил хозяин Андрей Маслеников. В однокомнатной квартире следователь заинтересовался арсеналом. На Масленикова зарегистрированы карабины и травматические пистолеты. Было и еще кое-какое оружие.

Обыск на Наличной шел довольно долго, и нервы хозяина квартиры дрогнули. Он взял карабин, перезарядил и, выстрелив в потолок, велел следователю и оперативникам убираться.

Дом оцепили, соседний детский сад эвакуировали, вызвали СОБР Росгвардии. По данным «Фонтанки», штурм квартиры не планировался, бойцы, прикрываясь бронещитом, поднялись на второй этаж для переговоров. Их встретил Маслеников, держа в руке пистолет.

«Оружие на пол», – попросили его.

Маслеников не опустил ствол, а поднес его к своей голове. Примчавшиеся медики не смогли реанимировать его.

К Масленикову привела перестрелка на улице Сикейроса 1 марта. На автомобильной парковке тогда нашли тело уроженца Чечни Абу Давлетбаева, его товарища ранили в грудь. На следующий день уголовный розыск задержал подозреваемого – 37-летнего уроженца Дагестана Рамазана Исмаилова, который представился правнуком Абдулхакима Исмаилова – пехотинца, водрузившего 2 мая 1945 года с сослуживцами Красное Знамя на Рейхстаг.

Выброшенное недалеко от парковки 9-миллиметровое оружие нашли. Экспертиза установила, что его изготовили кустарным способом. Вероятно, Исмаилов помог уточнить обстоятельства приобретения пистолета.

По информации «Фонтанки», за плечами Андрея Масленикова – служба в отдельной воздушно-десантной бригаде, дислоцированной в Гарболово. В 1990-х он ушел в частные охранники, обеспечивал безопасность объектов Морского порта и нефтегазовой компании. В 2010-х у него появились двое сыновей. Бывало, имел трудности с деньгами, перебивался микрозаймами. По данным следствия, подспорьем ему служило оружейное ремесло.

Официально Следственный комитет Петербурга инцидент на Наличной никак не комментирует, пресс-служба на звонки не отвечает. Учитывая выстрел в потолок в присутствии следователя и оперативников, может быть возбуждено уголовное дело по посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов, которое впоследствии прекратят в связи со смертью подозреваемого.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»