В честь ЛГБТ-недели финская почта раскрасила ящики в цвета радуги

Улицы Хельсинки уже сейчас активно готовят к ежегодному гей-прайду, который пройдёт в столице Финляндии в конце июня (25.06 – 01.07). Государственные организации тоже присоединяются к международному ЛГБТ-фестивалю.

Например, финская почта раскрасила ящики для писем в цвета радуги, сообщает 19 июня пресс-служба компании. Так крупнейший работодатель страны решил заявить о своей поддержке принципа равноправия. Кроме того, почта переиздала переписку получившего мировую известность скандального гей-художника Тоуко Лааксонена, чьи рисунки на финских марках несколько лет назад очень не понравились петербургскому депутату Виталию Милонову.

Как заявлено на сайте события, цель фестиваля – «подчеркнуть разнообразие нашего сообщества и дать место голосам, которые часто остаются без ответа». Ожидается около 70 тыс. участников и более 80 мероприятий. В прошлом году только гей-парад в Хельсинки собрал 35 тысяч человек. О поддержке Европу просили и российские «ЛГБТ-беженцы».