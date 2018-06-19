Независимые профсоюзы предложили митинговать против повышения пенсионного возраста

Митинги против пенсионной реформы предложил проводить председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков. Соответствующее письмо направлено в региональные отделения организации.

«Учитывая значимость данного законопроекта (о повышении пенсионного возраста), затрагивающего социально-трудовые права абсолютного большинства наемных работников, предлагаем <...> проводить, с соблюдением российского законодательства, митинги, шествия, пикеты и другие коллективные действия против повышения пенсионного возраста», — цитирует РБК документ 19 июня.

По словам лидера профсоюзного движения, инициатива повышения пенсионного возраста «не учитывает множество аспектов, нет внятного обоснования, что это даст каждому пенсионеру». «Не будет никакого смысла от всех этих нововведений, если не будет расти заработная плата, если не будет расти экономика», — уточнил Шмаков.

Профсоюзы настаивают на смягчении реформы и предлагают увеличить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет.

По мнению замдиректора Центра политической конъюнктуры Олега Игнатова, протестная активность профсоюзов не несёт опасности для власти, у ФНПР выстроены отношения с правительством и «Единой Россией», организация скорее станет инструментом канализации протестных действий.

Ранее авторы петиции против повышения пенсионного возраста также заявили о готовности перейти в активную фазу возмущения. Конфедерация труда России создаст штаб протестного движения, в него планируется привлечь представителей парламентских партий.

Напомним, реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, начиная с 2019 года. Инициатива уже вызвала недовольство по всей России. Первая волна выступлений прокатилась по стране 16 июня.