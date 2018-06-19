Сразу два автобуса опрокинулись в Турции, пострадавших более 50

Кадр из видео на YouTube-канале Ihlas News Agency

Сразу два ДТП с автобусами произошли в Турции. Оба опрокинулись.

Более серьёзная авария случилось рано утром 19 июня в турецкой провинции Айдын. Пассажирский автобус, ехавший из курортного района Бодрум на Эгейском море в Стамбул, перевернулся на перекрёстке. Люди оказались заблокированы. 45 человек пострадали, двое из них получили тяжёлые травмы, сообщает турецкое издание Anadolu.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости», граждане России, по предварительным данным, не пострадали. Об этом объявила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

Видео: YouTube/Ihlas News Agency

А в Анталье перевернулся небольшой автобус с иностранными туристами. 11 человек, в том числе водитель и гид, ехали в районе Кемер Текирова, пишет Аntalya Еkspres. По предварительной версии, автобус занесло на мокрой от дождя дороге.

Шесть человек получили лёгкие травмы. Турецкое издание называет их имена, а российские СМИ уточняют, что это граждане Германии, Португалии и Голландии.

Видео: YouTube/Antalya Ekspres