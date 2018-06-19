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19.06.2018 15:46

Верховный суд установит случаи ответственности агрегатора такси перед пассажирами

В России на государственном уровне будет принято постановление, прописывающее ответственность агрегаторов такси за вред пассажиру и его имуществу. 

Ответственность компания будет нести, если договор был заключен между пассажиром и агрегатором, а не с конкретным водителем. Для этого необходимо будет определить обстоятельства, которыми могут стать информация в интернете, реклама и даже переписка сторон. Об этом сообщается в опубликованном 19 июня на сайте Верховного суда проекте постановления пленума.

"Например, перевозчик отвечает за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу пассажира независимо от того, осуществлялась ли перевозка с использованием принадлежащего ему транспортного средства или с использованием транспортного средства, находящегося в его владении по иным, допускаемым законом основаниям, в том числе по договору аренды транспортного средства с экипажем", — указывает Верховный суд.

Ответственность предусматривается и за порчу имущества или невозможность доставки пассажиров или грузов. Платить компенсацию не придется в случае непредвиденных обстоятельств, например, природных катастроф.

Ранее Верховный суд принял решение, что агрегаторы несут ответственность перед пассажирами в случае ДТП. Это произошло после жалобы на определение Мосгорсуда, который отказался взыскать с компании такси компенсацию за гибель пассажирки в аварии. Позже столичный суд пересмотрел дело и обязал выплатить 700 тысяч рублей. В субботу, 16 июня, в Москве таксист вылетел на тротуар и сбил пешеходов, авария попала на видео. Полиции виновник объяснил, что находился за рулём 20 часов, а спал до этого 2 – 3 часа. 

Аварии с участием перевозчиков нередки и в Санкт-Петербурге. Только за вчерашний день один автомобиль такси заскочил на тротуар и врезался в столб на Невском проспекте, ещё два перевернулись на крышу – на Пулковском шоссе и в Пушкине. 

В конце 2017 года в Государственную думу был внесен законопроект об усилении ответственности агрегаторов такси.

 

 


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