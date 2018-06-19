Первый российский победитель гонки «Ле Ман» дисквалифицирован

Стюарды гонки «24 часа Ле Мана» вынесли решение о дисквалификации автомобиля под номером 26 российской команды G-Drive Racing. Об этом сообщается на сайте гонки.

В ходе обязательного технического освидетельствования после финиша было обнаружено, что в систему заправки автомобиля были внесены изменения, не допустимые регламентом. Эти изменения, по мнению технической комиссии, позволяли заправлять болид ORECA 07 – Gibson существенно быстрее конкурентов, что сокращало время пребывания на пит-стопах.

Таким образом, экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Жан-Эрика Верня и Андреа Пиццитолы потерял свое первое место в классе LMP2.

Впервые российская команда поднялась так высоко в самых престижных и аристократических автомобильных соревнованиях, и тем огорчительнее лишиться завоеванного места из-за несоответствия техники. Однако пострадали не только россияне. По той же причине была дисквалифицирована занявшая третье место команда TDS Racing, выступавшая на точно таком же автомобиле.

Напомним, что в гонке «24 часа Ле Мана» в этом году участвовало несколько российских экипажей. Впервые в «высшей лиге», то есть в категории прототипов LMP1, двумя машинами BR1 российского производства выступала команда SMP Racing. Пилотировали эти машины титулованные гонщики, включая чемпиона мира «Формулы 1» Дженсона Баттона и петербуржца, также бывшего пилота Ф1 Виталия Петрова. Оба экипажа не смогли добраться до финиша, при том что гонку провели весьма достойно, и один из российских болидов почти сто кругов шел на общем третьем месте, вслед за победителями – двумя Toyota TS050 – Hybrid заводской команды Toyota Gazoo Racing.