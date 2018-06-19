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19.06.2018 15:12

Бывший одноклубник Роналду посоветовал не ходить к португальцу на обед

Французский защитник Патрис Эвра рассказал о том, как однажды пришел в гости к Криштиану Роналду, с которым он с 2006 по 2009 год играл вместе в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает 19 июня Daily Mail, Эвра назвал португальца «машиной, не желающей прекращать тренировки». 

«Он сказал мне: «Патрис, пошли ко мне после тренировки». Я пошел, я очень устал. А на столе были только салат и обычная курица. Ну, и вода, а не какой-то сок. Мы начали есть, и я думал, что после этого будет много мяса, но не было ничего. Он закончил, встал и начал возиться с мячом, а потом сказал: «Пошли поиграем». Я такой: «А можно мне доесть?» — «Нет, пошли играть». И мы начали играть, а потом он говорит — пошли поплаваем в бассейне. Потом джакузи, сауна — и я все», — поделился своими впечатлениями Эвра.

Напомним, Роналду – пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы в составе сборной Португалии. Сейчас выступает на чемпионате мира в России, который проходит с 14 июня по 15 июля.


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