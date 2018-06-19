В здании Центробанка нашли инкассатора с простреленной головой

Тело сотрудницы компании «Росинкас» с огнестрельным ранением головы нашли в одном из зданий Центробанка в Москве.

Об этом 19 июня пишет РБК. По данным издания, накануне около семи утра в отдел полиции «Якиманка» позвонил охранник Центрального банка России и сообщил о происшествии. Тело 40-летней сотрудницы компании «Росинкас» с табельным пистолетом ПМ рядом нашли в центре обработки информации ЦБ на улице Житной, 12.

Полиция выясняет обстоятельства, изучает видеозаписи с камер наблюдения в здании (сама комната, где обнаружили тело, камерами не оборудована).

Компания «Росинкас» обеспечивает деятельность Центробанка по организации наличного денежного обращения, а также сотрудничает со многими крупными компаниями и банками.