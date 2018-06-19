Подозреваемый в церковной резне умер на руках следователя

Предполагаемый зачинщик резни в церкви святого Иоанна Предтечи в Петербурге скончался по пути на арест. Сопровождавшему его следователю СК срочно пришлось переписывать ходатайство.

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга, 19 июня Московский райсуд должен был провести заседание по избранию меры пресечения Сергею Воробьеву, задержанному в храме рядом с окровавленным сторожем. Но процесс не состоится.

«В Московский суд поступило ходатайство следователя об отзыве материалов об избрании меры пресечения в связи с изменением обстоятельств», – говорится в релизе пресс-службы.

По данным «Фонтанки», под измененными обстоятельствами Следственный комитет имеет в виду смерть подозреваемого. Воробьева везли сегодня из изолятора в суд. В дороге у него остановилось дыхание. Просить арест для мертвого фигуранта следователь счел неуместным и переписал ходатайство.

Поножовщина в церкви на улице Ленсовета в Московском районе случилась 16 июня. По версии следствия, 29-летний Воробьев в состоянии наркотического опьянения купил крестик, полез за алтарь, а вставший на пути сторож получил удары в лицо и грудь. После инцидента мужчина расплакался, его с трудом довели до полицейской машины.