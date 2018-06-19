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Чемпионат мира по футболу 2018
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19.06.2018 15:20

Сколько стоит попасть сегодня на футбол

Вот если хочется, и очень, попасть на матч России и Египта сегодня, а билета нет, то почем можно купить? В поисках вариантов “Фонтанка” перевернула соцсети, мессенджеры и сайты.
Сколько стоит попасть сегодня на футбол
Михаил Терещенко/ТАСС

Второй матч российской сборной на чемпионате мира – с египтянами – состоится 19 июня в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург – Арена». После победы в первой игре с разгромным счетом 5:0 встреча обещает быть очень жаркой. Накал эмоций у болельщиков колоссальный. Но арена на Крестовском острове не резиновая, а покупать билеты на сайте FIFA, то есть единственным официально разрешенным способом, нужно было заранее – с осени 2017 года. Что можно сделать сейчас, за 6 часов до матча?

На сайте FIFA любой может увидеть, что билеты абсолютно всех категорий раскуплены. Но перекупщики всё ещё активны, а точнее – активны как никогда. Цены на проходки растут как на дрожжах и уже не помещаются в рамки приличий. К примеру, в соцсетях некая Екатерина продает свой билет 1-й категории – места располагаются рядом с воротами. Его фиксированная цена на официальном сайте мундиаля составляла 12 600 рублей. Еще сегодня ночью она просила 80 000, к полудню скидывает до 50 000. 

Петербуржец Сергей спешит продать два неименных билета 2-й категории за 70 тысяч рублей каждый. Уверяет, что проходки официальные, проблем при наличии паспорта болельщика не будет. Пообещал скинуть стоимость до 60 тысяч, если определимся с покупкой до 15:00. 

– При регистрации паспорта болельщика введете номер на билете слева. И всё – он ваш. Никто вас со стадиона не выведет, всё легально,- уверяет Сергей. 

Билеты с рук также продают в мессенджерах (там есть чат для продажи проходок), на Avito. И если в ВК перекупщики зачастую наглеют, то здесь цены уже более-менее земные, потому что барыг администраторы банят раз и навсегда. К примеру, сегодня в чате продавались неименные билеты 1-й категории на матч «Россия – Египет» за 26 и 37 тысяч рублей. 

Организаторы мундиаля уверяют, что приложили все силы, чтобы остановить спекуляцию. «Левые» сайты нещадно блокируются, но тем не менее через поисковик можно в два счета найти с десяток таких адресов. Цены варьируются. Если на одном можно рискнуть и приобрести билет 2-й категории за 23 000 рублей, то на другом у вас попросят 130 000. Стоимость VIP-билетов так и вовсе достигает 272 000 рублей. 

Желающие быстро перехватить лишний билетик атакуют соцсети. Причем многие осознают риск сделки, но, как признались в личной беседе, «игра стоит свеч». Перекупщики уверяют, что несовпадения имени в билете и в паспорте болельщика бояться не стоит, что якобы на Кубке конфедераций никто имена не сверял. 

– Я был на паре матчей Кубка конфедераций. Всем было плевать на совпадение имен в билете и Fan ID. Вы просто представьте ситуацию, при которой всё это будут сверять на входе на многотысячный стадион. Так нужно будет начинать запуск еще с утра, иначе все друг друга передавят и до матча никто не доживет, – доказывает продавец Сергей. 

Однако, если вы пришли на стадион с чужим билетом, будьте морально готовы к тому, что не сможете посмотреть самое яркое шоу мира спорта.

Олеся Михайлова для "Фонтанки.ру"

Справка:

На матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России предлагаются билеты четырех категорий. 1-я категория - самые дорогие билеты с лучшим расположением, места 2-й и 3-й категорий находятся за пределами зоны категории 1. Зона категории 4 находится далеко, и к тому же за воротами. Билеты сюда были самыми дешевыми и продавались исключительно гражданам России.


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