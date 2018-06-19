Губернатор не хочет менять сроки строительства метро по прихоти коммуниста-строителя

Станции «Кудрово» и «Сосновая Поляна» будут введены в эксплуатацию с разницей в 2 года — сроки их строительства менять не планируют. Такая информация содержится в опубликованном 18 июня на сайте Смольного ответе губернатора города Георгия Полтавченко на запрос депутата петербургского Заксобрания от КПРФ Александра Рассудова.

Рассудов инициировал запрос губернатору 7 июня. «Почему финансирование строительства Красносельско-Калининской линии метрополитена не выбрано приоритетным и почему станция «Кудрово» появится в одноименном городе Ленинградской области раньше, чем станция «Сосновая Поляна» на юго-западе Петербурга?» – вопрошал парламентарий.

Согласно ответу Смольного, «при строительстве линий петербургского метро у городского правительства нет приоритетов — все проекты реализуются параллельно».

На территории Красносельского района проживает около 380 000 человек. В недавно получившем статус города Кудрово — около 70 000 (прогноз к 2020 году — больше 100 000). Площадь Красносельского района составляет 115 квадратных километров, площадь Кудрово – 5 квадратных километров. Оба района активно застраиваются.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Метрострой», сегодня ведется строительство одного перегона Красносельско-Калининской линии с двумя станциями – «Путиловской» и «Юго-Западной». «Путиловская» станет «дублем» станции «Кировский завод», их свяжет подземный переход.

Контракт на это строительство ОАО «Метрострой» заключило с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры в декабре 2015 года, он заканчивается в июне 2022-го. Именно тогда петербуржцы смогут перейти с «Кировского завода» на «Путиловскую» и доехать до «Юго-Западной». Это должно разгрузить станции «Автово», «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов».

«В 2018 году начнется проходка первого тоннеля, – сказала начальник службы по связям с общественностью ОАО «Метрострой» Екатерина Гигиняк. – Но пока на этом все заканчивается, у «Метростроя» нет контракта на строительство метро дальше – от «Юго-Западной» до «Сосновой Поляны» и от «Обводного канала» до «Путиловской»».

Тем временем, как следует из ответа губернатора, начались предпроектные работы перегона между «Улицей Дыбенко» и «Кудрово», после которых начнутся проектирование и строительство.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов – выходец из строительной компании «Лидер Групп». В Красносельском районе «Лидер Групп» несколько лет назад сдала два жилых комплекса – «Адмирал» и «Маршал 2», они располагаются на Ленинском проспекте и на проспекте Маршала Жукова весьма далеко от существующих станций метро.