Самосвал-«перевёртыш» завалил Малоохтинскую набережную металлом

Серьёзное ДТП затрудняет движение по Малоохтинский набережной в направлении от центра в сторону моста Александра Невского днем 19 июня.

Опрокинулся самосвал «Вольво», вывалив груз металла на проезжую часть и перекрыв две полосы. На месте две машины скорой помощи, МЧС, ГИБДД. Водителя вытащили через лобовое стекло, у него «повреждена рука, увели в скорую», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Автомобилисты предполагают, что самосвал уходил от столкновения на обочину, поэтому и перевернулся. Кроме того, как говорят, возможно, он был неправильно загружен.

Крупной пробки не наблюдается, видимо, в связи с общим низким трафиком – в городе всего 4 балла.

В Петербурге за последние дни произошли несколько аварий, в результате которых автомобили переворачивались (фото). В опрокинувшемся в Пушкине минувшем вечером такси (фото), по словам очевидцев, пострадала пассажирка.