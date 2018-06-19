«Лёгкая керамика» в помощь онкобольным людям

В Петербурге впервые пройдет фестиваль-маркет «Лёгкая керамика» – выставка-продажа изделий художественной и сувенирной керамики в пользу подопечных Благотворительного фонда AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь онкобольным детям и взрослым.

В течение двух дней – 23 и 24 июня – в пространстве «Легко-легко» можно будет не только приобрести сувениры, созданные петербургскими художниками, но и принять участие в мастер-классах по изготовлению изделий ручной лепки и на гончарном круге, в аукционах и конкурсах, а также услышать занимательные лекции от мастеров-ремесленников.

Ознакомиться с программой фестиваля, а также узнать расписание мастер-классов можно в официальной группе мероприятия.

Все средства, вырученные на керамическом фестивале-маркете, будут направлены в фонд AdVita.