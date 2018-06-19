В Финляндии раскрыли крупнейшее в истории мошенничество лжеполицейских

В Финляндии завершено расследование самого крупного в истории страны дела о мошенничестве в особо крупных размерах с лжеполицейскими. Подозреваемыми по нему проходят десятки человек, обманывавшие доверчивых граждан, в частности пенсионеров.

Как сообщает полиция республики, в деле — более 120 эпизодов, в результате которых преступники за 2017 — 2018 годы выманили у своих жертв около 800 тысяч евро. Чаще всего они представлялись сотрудниками полиции, а также социальных служб, страховых компаний или банков и запрашивали учетные записи пользователей и пароли для доступа к банковским счетам. Пострадавшим удалось вернуть только 430 тысяч евро. Расследование вели совместно Центральное бюро расследований Финляндии и прокуратура Швеции.

В данный момент дело передано в прокуратуру города Куопио.

Явление приобрело в Финляндии масштабные размеры. Ранее сообщалось, что в 2017 году было зафиксировано более 800 подобных случаев мошенничества.