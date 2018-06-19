Главой теризбиркома Невского района выбрали помощницу депутата Высоцкого

Городская избирательная комиссия выбрала нового председателя территориального избиркома №5 Невского района. Уволенная глава ТИК грозится подать в суд.

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии 19 июня выбрали главой ТИК №5 Куницыну Марину Григорьевну, главного помощника депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игоря Высоцкого. За ее кандидатуру проголосовали 8 человек, один был против и двое воздержались.

Напомним, «Фонтанка» писала об увольнении Рахбар Спешиловой, ранее возглавлявшей ТИК. На нее в Горизбирком пожаловался депутат Игорь Высоцкий. Причиной жалобы стал отказ Спешиловой утвердить людей Высоцкого по квоте «Единой России» в участковые избирательные комиссии Невского округа. В разговоре с «Фонтанкой» Спешилова называла свое увольнение незаконным и заявляла о намерении обратиться в суд.