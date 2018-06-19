Песков назвал условие помилования Сенцова
Находящийся в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов должен самостоятельно поставить вопрос о помиловании. Об этом 19 июня сообщает канал RTVI, цитируя пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Владимир Путин «неоднократно высказывал свою точку зрения» о деле Сенцова, передают слова Пескова журналисты. А общественное внимание к процессу «не может повлиять на вступившее в силу решение суда».
Напомним, 19 июня группа культурных деятелей, в числе которых режиссёры Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, номинант на «Оскар» Константин Бронзит, мультипликатор Юрий Норштейн и актриса Чулпан Хаматова, попросили Владимира Путина помиловать украинского режиссёра Олега Сенцова. Ранее в поддержку режиссёра высказался нобелевский лауреат по литературе Джон Кутзее и писатель Стивен Кинг. Посочувствовал Сенцову даже министр культуры России Владимир Мединский.
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Обращение с призывом освободить Сенцова опубликовал Американский ПЕН-клуб, под ним подписались, в числе прочих, писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иэн Макьюэн, Джон Кутзее, Маргарет Этвуд и Герта Мюллер. Путин 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.