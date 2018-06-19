Песков назвал условие помилования Сенцова

Находящийся в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов должен самостоятельно поставить вопрос о помиловании. Об этом 19 июня сообщает канал RTVI, цитируя пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Владимир Путин «неоднократно высказывал свою точку зрения» о деле Сенцова, передают слова Пескова журналисты. А общественное внимание к процессу «не может повлиять на вступившее в силу решение суда».

Напомним, 19 июня группа культурных деятелей, в числе которых режиссёры Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, номинант на «Оскар» Константин Бронзит, мультипликатор Юрий Норштейн и актриса Чулпан Хаматова, попросили Владимира Путина помиловать украинского режиссёра Олега Сенцова. Ранее в поддержку режиссёра высказался нобелевский лауреат по литературе Джон Кутзее и писатель Стивен Кинг. Посочувствовал Сенцову даже министр культуры России Владимир Мединский.