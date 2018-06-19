Барак Обама может принять участие в следующих выборах президента США

Бывший американский президент собирается вернуться в политику и баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии в 2020 году. Об этом рассказало издание Vanity Fair.

В последнее время Обама провел встречи с девятью высокопоставленными членами Демократической партии. Среди них, например, был один из кандидатов от демократов на выборах 2016 года Берни Сандерс.

О политической активности бывшего президента сообщило и издание Politico. По данным журналистов, встречи с конгрессменами были тайными и приглашены были только доверенные лица. Все переговоры проходили в личном офисе Барака Обамы.

Сам бывший президент США не стал комментировать свою активность.