Ради зрителей матча Россия – Египет трамваи и троллейбусы пойдут ночью

Под зрителей футбольного матча Россия – Египет в Петербурге подстраиваются не только метро и мосты. До глубокой ночи 20 июня будет работать и городской пассажирский электротранспорт.

Как сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», трамваи на улице Савушкина будут работать до 2 часов. На них фанаты смогут добраться как до стадиона перед матчем, так и выехать обратно после – к станциям метро «Чёрная речка» и «Старая деревня». Метрополитен в это время также будет открыт.

Действующим маршрутам №№19 и 48, соединяющим Яхтенную улицу с метро, поможет дополнительный – №48А. Движение усилят за 3 часа до начала игры и в течение 3 часов после финального свистка. В период матча трёхсекционные вагоны повышенной вместимости будут ходить с интервалом в 3 минуты.

Кроме того, в ночь после матча «Горэлектротранс» обеспечит транспортную связь жилых кварталов на юге города со станцией метро «Проспект Ветеранов». Троллейбус №37 (улица Пионерстроя – проспект Ветеранов – станция метро «Проспект Ветеранов») будет работать с полуночи до 4 часов утра 20 июня с интервалом движения 30 минут.

Напомним, в дни матчей также изменяется маршрутная сеть автобусов в районе стадиона. Кроме того, болельщики могут добираться до стадиона и обратно на шаттлах «Пассажиравтотранса». 19 июня 10 автобусных маршрутов будут открыты до 3 часов ночи. Речь идет о маршрутах №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154. Шаттлы от Пулково до площади Восстания будут курсировать с 5 утра 19 июня до 5 утра 20 июня.