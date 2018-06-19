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19.06.2018 14:15

Стремление заработать на ЧМ-2018 грозит бизнесменам крупными штрафами

Сразу три компании в Петербурге по решению ФАС стали нарушителями закона о конкуренции. Кофейню, концертный зал и агентство недвижимости под полумиллионный штраф подвело стремление заработать на любителях футбола. 

О принятых решениях региональное управление Федеральной антимонопольной службы сообщает 19 июня. Нарушителями признано агентство недвижимости Engel&Volkers, риелторы которого разыгрывали билеты на чемпионат мира по футболу и использовали символику FIFA без согласия ассоциации. 

Сеть магазинов-кофеен Stop Express предлагала клиентам «заправиться к мундиалю», заплатить им придется не только за несогласованные изображения, но и за слово «мундиаль». 

Клуб Aurora concert hall проводил на своей площадке на Пироговской набережной фестиваль дружбы народов России и Нигерии, ФАС не устроил баннер с надписью WORLD CUP. Размер штрафа нарушителям пока не назначен, сумма варьируется от 100 до 500 тысяч рублей. 

Антимонопольщики отмечают, что решения по этим делам были вынесены «сверхоперативно». Заявления о нарушениях поступили в УФАС 14 июня, а 19 числа уже был готов вердикт. «В период проведения спортивного соревнования при обнаружении признаков недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием официальной символики FIFA, антимонопольный орган не выдаёт предупреждений, а сразу же возбуждает дела», – объяснили скорость в ФАС.

Ранее «Фонтанка» сообщала о рейдах по торговым точкам  Петербурга. Силовики изъяли контрафактные товары с символикой чемпионата. 

 

 

 

 


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