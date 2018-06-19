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ЖКХ
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19.06.2018 16:42

Как узнать, на что тратит деньги жилкомсервис

Раз в год жилкомсервис обязан отчитаться перед жильцами, куда он потратил собранную квартплату. На деле это происходит далеко не всегда. Как проконтролировать ситуацию?
Как узнать, на что тратит деньги жилкомсервис
pixabay.com

В законодательстве закреплено несколько форм управления многоквартирным домом. Сейчас в Петербурге в основном используется два варианта. Первый — товарищество собственников недвижимости (ТСН), современный аналог ТСЖ. Это некоммерческое объединение собственников, которое вправе заключать договоры со снабжающими организациями или нанимать управляющую компании. Второй вариант — прямые договоры собственников с УК или жилкомсервисом. 

Большая часть коммунальных компаний в Петербурге — государственные, но гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко отмечает, что это не повод относиться к ним с предубеждением. «Формально никакой разницы в отчетах частных управляющих компаний и государственных ЖКС нет — для всех действуют одинаковые стандарты и требования, различия только в том, кто и как их исполняет, — рассуждает он. — И жители, и регулирующие органы должны смотреть именно на качество исполнения услуг компаниями, а не на форму собственности». 

"Фонтанка.ру"

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Жилищный кодекс обязывает всех коммунальщиков, будь то частные управляющие компании или государственные жилкомсервисы, публично отчитываться перед жильцами за все потраченные деньги. Раз в год, до конца марта, на портале «Реформа ЖКХ» все они  должны обнародовать статьи своих доходов и расходов по каждому дому. Сумма должна соответствовать площади дома и установленным в городе тарифам, если они не менялись на общем собрании жильцов.

На деле отчетность предоставляют далеко не все — «Фонтанка» проверила несколько первых попавшихся домов, и оказалось, что последний раз их управленцы предоставляли данные в 2014 – 15 годах. «К сожалению, очень многое пока зависит от порядочности УК или руководителей ТСН», — говорит управляющий партнер УК Zenith Property Management Илья Андреев. 

Не обнаружив отчетности на портале «Реформа ЖКХ», жильцы имеют право направить в жилкомсервис письменный запрос, на который коммунальщики обязаны ответить. Если УК добросовестная, она без проблем отчитается, а если нет — придется столкнуться с отказами и отписками и требовать отчетности через суд, говорят эксперты.

Собрания собственников, согласно Жилищному кодексу, должны проходить ежегодно, и протоколы этих собраний УК тоже обязаны публиковать на сайте «Реформа ЖКХ». Сергей Минко объясняет, почему важно не игнорировать такие мероприятия. После этих двух шагов — проверки цифр на портале и посещения собрания — наверняка появятся конкретные вопросы, и станет ясно, на что обратить внимание управляющих – ремонт подъезда или вывоз мусора. 

Самый дискуссионный из вопросов, которые выносятся на собрания собственников, касается повышения тарифов. По словам Сергея Минко, предлагая пересмотр расценок на коммунальные услуги, УК не всегда имеет намерение что-то скрыть или похитить.

 «На самом деле, утвержденные на сегодня тарифы для населения с трудом позволяют содержать общее имущество в надлежащем состоянии. Поэтому чаще всего руководство ТСН или УК пытаются согласовать с жильцами новые тарифы, сделав их чуть более высокими или включив в них дополнительные затраты. И здесь обычно начинается недопонимание собственников». При этом, если компания честно публикует отчетность на портале реформы или на своем сайте и отвечает на обращения собственников квартир, — конфликты быстро сходят на нет, отмечает эксперт. 

Смена курса

Если управляющая компания или жилкомсервис на переговоры не идет, не отчитывается и не отвечает на вопросы жильцов, ее можно поменять. Одновременно не лишним будет пожаловаться на ее действия в Жилищную инспекцию, Жилищный комитет, в «ГИС ЖКХ» через портал Госуслуг или в районную прокуратуру. Решение о смене УК принимает общее собрание собственников. 

«Грамотные собственники предпочитают держать деньги в ТСН, а не доверять их внешней УК, — уверен Сергей Белолипецкий, преподаватель Института отраслевого менеджмента РАНХиГС. — Такие конфликты распространены в новостройках, потому что за квартиры в них люди платят свои кровные деньги, а получают часто аффилированную с застройщиком УК». 

Правление товарищества тоже обязано отчитываться перед его членами. Общее собрание ТСН собирается ежегодно и утверждает бюджет, планирует затраты на следующий год. Если правление товарищества не справляется со своими обязанностями, жильцы на собрании могут его переизбрать.

Андреев указывает на то, что недобросовестные управляющие могут подделывать решения собраний собственников  или перебрасывать деньги с одной статьи расходов на другую. «Лайфхаков здесь нет, путь только один — не лениться проявлять гражданскую активность, — уверен Андреев. — Отношения между собственником жилья и УК — это отношения заказчика и подрядчика. Заказчик имеет право полностью контролировать работу, запрашивать документы, требовать проведения собраний и предоставления отчетности».

Сергей Минко добавляет, что деятельность управляющих компаний в сфере ЖКХ законом даже слишком зарегулирована, проблемы возникают не от этого. «На самом-то деле, если вы хотите знать, как работает ваша УК, надо ходить на собрания, запрашивать все интересующие документы, отчеты о расходовании средств и все то, на что вы имеете право по закону. Проблема в том, что мало кто из жителей вообще интересуется своими правами, своим домом. А это, в свою очередь, дает возможность недобросовестным компаниям, как частным, так и государственным, искажать отчетность или вовсе не предоставлять ее», – говорит эксперт. 

Марина Васильева для «Фонтанки.ру»


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