Почему все боятся Салаха?

3 А мог играть за «Спартак»



В декабре 2014-го ведущие спортивные СМИ России писали о переговорах Мохаммеда Салаха со «Спартаком». В том сезоне египтянин был игроком «Челси», но на поле почти не выходил, часто оказываясь даже вне заявки на матчи. Ходили слухи о конфликте между ним и тогдашним главным тренером «аристократов» Жозе Моуринью. Так что ничего фантастического в таком переходе тогда не было. К тому же в «Спартаке» работал Мурат Якин, тренировавший Мохаммеда в «Базеле», как раз до переезда египтянина в Лондон. Спустя несколько лет участники переговоров со стороны «Спартака» рассказывали, что предметный интерес к Салаху с их стороны действительно был, но трансфер не произошел из-за нежелания самого «фараона» переезжать в Россию.