Еще
16:54 19.06.2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Почему все боятся Салаха?

Почему все боятся Салаха?
Мохаммед Салах//Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Перед матчем сборной России с Египтом в Петербурге все только и обсуждают, как остановить нападающего Мохаммеда Салаха. Кто он такой, почему его все боятся и есть ли у Египта другие футболисты – в материале «Фонтанки».

Версия для печати
19.06.2018 13:18
Почему все боятся Салаха?
  1. За сезон стал лучшим игроком английского футбола
     
  2. Самый дорогой футболист Египта
     
  3. А мог играть за «Спартак»
     
  4. Семья
     
  5. Благотворительность
     
  6. Кто, если не Салах?
     

1 За сезон стал лучшим игроком английского футбола
 

Салах дебютировал за «Ливерпуль» 12 августа в матче против «Уотфорда». В той же игре забил первый гол за новую команду. 17 марта 2018 года Салах в 31 туре Премьер-лиги в матче против «Уотфорда» повторил уникальное достижение Андрея Аршавина: забил 4 гола после 4 ударов по воротам соперника в английской Премьер-лиге (АПЛ) (Аршавин сделал то же самое в 2009 году, выступая за лондонский «Арсенал»). В 33 матчах чемпионата Англии 2017/2018 Салах отметился 31 мячом и повторил рекорд Криштиану Роналду, Алана Ширера и Луиса Суареса по голам за сезон. 23 апреля Мохаммед Салах был признан лучшим футболистом сезона 2017/2018 АПЛ. 13 мая в заключительном туре лиги в матче против «Брайтон энд Хоув Альбион» он забил 32-й гол, став лучшим бомбардиром и побив рекорд Лиги.

2 Самый дорогой футболист Египта
 

В июне 2017 года Салах переходил из «Ромы» в «Ливерпуль» за 42 млн евро. И, пожалуй, это один из самых удачных трансферов в истории английского клуба: меньше чем за год трансферная стоимость Салаха выросла до 150 млн по оценке сайта transfermarkt.de. Мохаммед входит в тройку самых дорогих игроков английской Премьер-лиги и в пятерку самых дорогих во всем мире. В сборной Египта по этому показателю Салаху нет равных. Общая стоимость всех остальных «фараонов» ниже одной звезды «Ливерпуля» почти в пять раз.

3 А мог играть за «Спартак»
 

В декабре 2014-го ведущие спортивные СМИ России писали о переговорах Мохаммеда Салаха со «Спартаком». В том сезоне египтянин был игроком «Челси», но на поле почти не выходил, часто оказываясь даже вне заявки на матчи. Ходили слухи о конфликте между ним и тогдашним главным тренером «аристократов» Жозе Моуринью. Так что ничего фантастического в таком переходе тогда не было. К тому же в «Спартаке» работал Мурат Якин, тренировавший Мохаммеда в «Базеле», как раз до переезда египтянина в Лондон. Спустя несколько лет участники переговоров со стороны «Спартака» рассказывали, что предметный интерес к Салаху с их стороны действительно был, но трансфер не произошел из-за нежелания самого «фараона» переезжать в Россию.

4 Семья
 

О супруге Салаха – Маги – мало что известно. Ее нет в соцсетях, и она редко появляется на публике. Они поженились 17 декабря 2013 года. Свадьбу сыграли в родной деревне Салаха – Нагриг. Рассказывают, что торжество проходило со строгим соблюдением мусульманских традиций. В 2014 году в браке с Маги у Салаха родилась дочь Мекка, названная так в честь центра паломничества мусульман. Мохаммед часто отмечает голы, совершая суджуд – мусульманский земной поклон.

5 Благотворительность
 

В Нагриге есть школа имени Мохаммеда Салаха и молодёжный центр имени Салаха, которые футболист финансирует лично. «Мало того, что Салах выделил нашу деревню на карте мира. Он также даёт деньги на благотворительность. В деревне он построил школу, которая стоит миллионы. Он пожертвовал деньги для больницы Базиун на вентиляционную комнату, препараты и машины скорой помощи», – рассказывал мэр деревушки Махер Шетия  в интервью китайскому новостному агентству «Синьхуа». В Египте Салах из-за своей игры и преданности национальным традициям имеет сумасшедшую популярность. «Популярнее ли он нашего президента? Конечно, мэн. Поверь мне, если Салах будет баллотироваться на следующих выборах, он наберет даже больше 100%», – говорил Sports.ru египетский болельщик Эйман, приехавший на ЧМ-2018 в Россию. 

6 Кто, если не Салах?
 

Накануне «Фонтанка» тоже общалась с египетскими болельщиками и на наш вопрос, кто кроме Салаха способен помочь сборной Египта обыграть Россию, те в один голос ответили — тренер. 62-летний аргентинец Эктор Купер действительно главная звезда «фараонов» после нападающего «Ливерпуля». Он дважды выводил испанскую «Валенсию» в финал Лиги чемпионов УЕФА (2000 и 2001). Также стоит отметить 25-летнего центрального полузащитника лондонского «Арсенала» Мохаммеда Эль-Ненни, 20-летнего вингера Рамадана Собхи из «Сток Сити» и 26-летнего центрального защитника Ахмеда Хегази из «Вест Бромвича».

 

Автор: Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
19.06.2018 12:10
«Главстрой-СПб» осенью начнет строительство двух новых дорог в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на строительство двух участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью более 500 метров. Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ГК «Эталон»
19.06.2018 11:53
Четыре банка аккредитовали ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «АКБ Абсолют Банк», ПАО «АК БАРС» Банк и ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовали новый жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12
All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
18.06.2018 14:50
Банк «Санкт-Петербург» удвоил число турникетов с модулем для оплаты картой
Банк «Санкт-Петербург» вдвое увеличил число турникетов, оборудованных для приема банковских карт в Петербургском метрополитене. Теперь в вестибюле каждой станции петербургского метро их два: крайний справа и крайний слева.
СК «Полис Групп»
18.06.2018 13:21
ЖК «ПаркЛэнд» - финалист премии Urban Awards 2018
Жилой комплекс «ПаркЛэнд», который компания «Полис Групп» возводит в Кудрово, вышел в финал престижной премии Urban Awards 2018 в номинации Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Ленинградской области
Магазин "Кей"
18.06.2018 11:45
Топ экшн-камер от экспертов КЕЙ
Активный и экстремальный вид отдыха переживает рассвет в наши дни. Запечатлеть лучшие моменты отдыха поможет экшн-камера, специально созданная для этого
АО «Строительный трест»
18.06.2018 11:31
Старт продаж квартир в ЖК «Архитектор»
Компания «Строительный трест» объявляет о начале продаж квартир в ЖК «Архитектор» в Кудрово. Жилой комплекс входит в состав масштабного проекта «Капитал» и является его завершающим, восьмым лотом.
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
18.06.2018 11:19
Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»
Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49
Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*
В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.