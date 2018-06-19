Почему все боятся Салаха?

1
За сезон стал лучшим игроком английского футбола
Салах дебютировал за «Ливерпуль» 12 августа в матче против «Уотфорда». В той же игре забил первый гол за новую команду. 17 марта 2018 года Салах в 31 туре Премьер-лиги в матче против «Уотфорда» повторил уникальное достижение Андрея Аршавина: забил 4 гола после 4 ударов по воротам соперника в английской Премьер-лиге (АПЛ) (Аршавин сделал то же самое в 2009 году, выступая за лондонский «Арсенал»). В 33 матчах чемпионата Англии 2017/2018 Салах отметился 31 мячом и повторил рекорд Криштиану Роналду, Алана Ширера и Луиса Суареса по голам за сезон. 23 апреля Мохаммед Салах был признан лучшим футболистом сезона 2017/2018 АПЛ. 13 мая в заключительном туре лиги в матче против «Брайтон энд Хоув Альбион» он забил 32-й гол, став лучшим бомбардиром и побив рекорд Лиги.
2
Самый дорогой футболист Египта
В июне 2017 года Салах переходил из «Ромы» в «Ливерпуль» за 42 млн евро. И, пожалуй, это один из самых удачных трансферов в истории английского клуба: меньше чем за год трансферная стоимость Салаха выросла до 150 млн по оценке сайта transfermarkt.de. Мохаммед входит в тройку самых дорогих игроков английской Премьер-лиги и в пятерку самых дорогих во всем мире. В сборной Египта по этому показателю Салаху нет равных. Общая стоимость всех остальных «фараонов» ниже одной звезды «Ливерпуля» почти в пять раз.
3
А мог играть за «Спартак»
В декабре 2014-го ведущие спортивные СМИ России писали о переговорах Мохаммеда Салаха со «Спартаком». В том сезоне египтянин был игроком «Челси», но на поле почти не выходил, часто оказываясь даже вне заявки на матчи. Ходили слухи о конфликте между ним и тогдашним главным тренером «аристократов» Жозе Моуринью. Так что ничего фантастического в таком переходе тогда не было. К тому же в «Спартаке» работал Мурат Якин, тренировавший Мохаммеда в «Базеле», как раз до переезда египтянина в Лондон. Спустя несколько лет участники переговоров со стороны «Спартака» рассказывали, что предметный интерес к Салаху с их стороны действительно был, но трансфер не произошел из-за нежелания самого «фараона» переезжать в Россию.
4
Семья
О супруге Салаха – Маги – мало что известно. Ее нет в соцсетях, и она редко появляется на публике. Они поженились 17 декабря 2013 года. Свадьбу сыграли в родной деревне Салаха – Нагриг. Рассказывают, что торжество проходило со строгим соблюдением мусульманских традиций. В 2014 году в браке с Маги у Салаха родилась дочь Мекка, названная так в честь центра паломничества мусульман. Мохаммед часто отмечает голы, совершая суджуд – мусульманский земной поклон.
5
Благотворительность
В Нагриге есть школа имени Мохаммеда Салаха и молодёжный центр имени Салаха, которые футболист финансирует лично. «Мало того, что Салах выделил нашу деревню на карте мира. Он также даёт деньги на благотворительность. В деревне он построил школу, которая стоит миллионы. Он пожертвовал деньги для больницы Базиун на вентиляционную комнату, препараты и машины скорой помощи», – рассказывал мэр деревушки Махер Шетия в интервью китайскому новостному агентству «Синьхуа». В Египте Салах из-за своей игры и преданности национальным традициям имеет сумасшедшую популярность. «Популярнее ли он нашего президента? Конечно, мэн. Поверь мне, если Салах будет баллотироваться на следующих выборах, он наберет даже больше 100%», – говорил Sports.ru египетский болельщик Эйман, приехавший на ЧМ-2018 в Россию.
6
Кто, если не Салах?
Накануне «Фонтанка» тоже общалась с египетскими болельщиками и на наш вопрос, кто кроме Салаха способен помочь сборной Египта обыграть Россию, те в один голос ответили — тренер. 62-летний аргентинец Эктор Купер действительно главная звезда «фараонов» после нападающего «Ливерпуля». Он дважды выводил испанскую «Валенсию» в финал Лиги чемпионов УЕФА (2000 и 2001). Также стоит отметить 25-летнего центрального полузащитника лондонского «Арсенала» Мохаммеда Эль-Ненни, 20-летнего вингера Рамадана Собхи из «Сток Сити» и 26-летнего центрального защитника Ахмеда Хегази из «Вест Бромвича».