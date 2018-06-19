«Алые паруса» поднимут «крылья» Троицкого моста надолго

Троицкий мост «отдувается за всех» при проведении общегородских мероприятий. Его будут разводить много и надолго.

Как сообщает 19 июня пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», длинная разводка предстоит в ночь на пятницу, с 20:30 21 июня до 4:50 22 июня. Она необходима для проведения генеральной репетиции «Алых парусов» и дальнейшей проводки судов. Остальные мосты будут разводить по графику.

В день самого праздника Троицкий мост разведут на 30 часов – с полудня субботы, 23 июня, до 18 часов 24 июня. Другие мосты в ночь на воскресенье останутся сведены.

Нестандартно Троицкий мост разведут и предстоящей ночью – с 3:00 до 4:50. Причина этого, как уже писала «Фонтанка», – проведение сегодня матча чемпионата мира между сборными России и Египта.

Что касается «Алых парусов», изменения в схеме движения транспорта коснутся не только моста, но и многих улиц в центре Петербурга, в том числе перекрывать будут Невский проспект, Биржевую площадь, Гороховую улицу. Полный список закрытий и ограничений читайте на «Фонтанке».