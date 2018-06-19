Немецкие СМИ: Паспорт болельщика на ЧМ — легкий путь в беженцы

Германия опасается, что паспортом болельщика, который позволяет без виз въезжать в Россию, могут воспользоваться потенциальные беженцы.

Немецкое издание Bild 19 июня пишет, что на арабских и африканских сайтах обсуждается возможность попасть в Россию под видом болельщика, а затем выехать в одну из европейских стран для того, чтобы попросить там убежища. Кроме того, российские спецслужбы, как пишут журналисты, уже поставили в известность о «взрывном потенциале» своих иностранных коллег.

Немецкая полиция серьезно отнеслась к предоставленной информации. Так, правоохранительные органы республики отмечают, что подозрительно много паспортов болельщика получено в Иране (почти 9500 человек), Сенегале (около 9 тысяч), Тунисе (8000), Марокко (7500) и Египте (6500). Полиция Германии обещала усилить меры безопасности.

По оценкам Bild, для того чтобы попасть в Европу через «паспорт болельщика», нужна не такая большая сумма, как, например, плата, которую требуют нелегальные перевозчики. Кроме того, этот способ якобы является более безопасным.

Министерство иностранных дел Германии на своем сайте предостерегло от попыток использовать мундиаль как легкий способ попасть в центры для беженцев в ЕС.

Напомним, что уже были случаи, когда под предлогом просмотра матчей мундиаля в Россию попадали иностранные граждане с желанием попросить политического убежища в Европейском союзе. Так, решив не дожидаться матча Иран – Марокко, группа марокканцев попыталась проникнуть в Финляндию на прошлой неделе.