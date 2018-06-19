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19.06.2018 12:56

Глава МИД Турции: Мы покупаем у России С-400, вопрос закрыт

Турция закупит у России зенитные ракетные системы С-400, несмотря на угрозы США. Об этом 19 июня в эфире телеканала NTV заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы покупаем у России системы С-400, этот вопрос закрыт», – сказал он. И добавил, что Турцию не пугает решение Конгресса США. Напомним, американские сенаторы запретили министру обороны США одобрять поставку Турции американского вооружения, пока не прояснится ситуация с возможной поставкой Анкаре российских С-400.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли ранее уже заявил, что требование США отказаться от закупок у России является шантажом. В Турции ждут поставок американских истребителей F-35. Если Вашингтон откажется от своих обязательств, то в Анкаре обещают «принять меры против США».


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15.06.2018 12:49

В ЖК OSTROV открылся детский сад

В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
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13.06.2018 11:02

РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы

Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
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Получено разрешение на строительство паркинга

В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
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Новости
Статьи
Глава МИД Турции: Мы покупаем у России С-400, вопрос закрыт
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Море фанатское: масштабные перформансы во время ЧМ-2018

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АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00
Получено разрешение на строительство паркинга
В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10
«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
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«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»
«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00
15 мая компания Л1 празднует свой день рождения
Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.05.2018 20:00
В офисе «Терминал-Ресурс» состоится презентация нового жилого комплекса
О скидках на старте продаж пойдет речь на презентации нового ЖК «Образцовый квартал 4», которая состоится 18 мая 2018 года для агентств недвижимости. Принять участие в презентации может любой представитель АН, отправив заявку по адресу sales@naholmah.ru до 16 мая
Автор фото Виктор Котов
07.05.2018 10:10
Блокадная музыкальная школа готовится к 100-летнему юбилею
Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
RBI
26.04.2018 11:34
Ultra City – инвестиционно привлекательный жилой комплекс Приморского района
У недвижимости в жилом комплексе компании «Северный город» наиболее высокий потенциал доходности среди всех проектов, которые реализуются в Приморском районе Петербурга. Таковы данные рейтинга, составленного экспертами инвестиционной компании Е3 Investment.
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