Глава МИД Турции: Мы покупаем у России С-400, вопрос закрыт

Турция закупит у России зенитные ракетные системы С-400, несмотря на угрозы США. Об этом 19 июня в эфире телеканала NTV заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы покупаем у России системы С-400, этот вопрос закрыт», – сказал он. И добавил, что Турцию не пугает решение Конгресса США. Напомним, американские сенаторы запретили министру обороны США одобрять поставку Турции американского вооружения, пока не прояснится ситуация с возможной поставкой Анкаре российских С-400.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли ранее уже заявил, что требование США отказаться от закупок у России является шантажом. В Турции ждут поставок американских истребителей F-35. Если Вашингтон откажется от своих обязательств, то в Анкаре обещают «принять меры против США».