Слабость к котёнку Евангелисте оценили в 35 тысяч рублей

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил Алексея Рыкалина, который не смог устоять перед обаянием котёнка мейн-кун. Мужчину признали виновным в краже.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 19 июня, Рыкалин признал вину и «чистосердечно» раскаялся. Обвиняемый предлагал потерпевшему примирение, но получил отказ. Суд назначил похитителю котёнка уголовный штраф – 35 тысяч рублей.

Напомним, 8 апреля 2018 года во время зоошоу из павильона «Экпофорума» у московского заводчика котов породы мейн-кун бесследно исчез один из питомцев. Владелец призвал соцсети на помощь, но в ответ получил фейковые требования о выкупе.

Настоящий же похититель вывез четырёхмесячного котёнка Евангелисту на арендованном автомобиле. Позже именно машина вывела полицию на след преступника. Сотрудники правопорядка нашли в квартире на проспекте Славы 29-летнего злоумышленника в компании чёрно-белой кошечки. Евангелиста при незаконных перемещениях не пострадала.