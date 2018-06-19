Вооруженный жилец на Наличной найден в критическом состоянии с простреленной головой

Забаррикадировавшийся в жилом доме на Наличной улице мужчина найден в собственной квартире в критическом состоянии с огнестрельным ранением головы. Он неожиданно отреагировал на предложение сдаться.

Как стало известно «Фонтанке», днем 19 июня к оцепленному подъезду на Наличной, 35, приехал СОБР Росгвардии для переговоров с мужчиной, который выстрелом прогнал сотрудников Следственного комитета и тем самым прекратил обыск у себя в квартире.

Бойцы СОБРа, прикрываясь бронещитом, вошли в коридор квартиры. Их встретил вооруженный пистолетом хозяин. Ему предложили положить оружие на пол, но он этого делать не стал — бойцы нашли его уже с простреленной головой. По информации нашего издания, мужчина находится в критическом состоянии.

Обыск в квартире на Наличной, по данным «Фонтанки», связан с делом об убийстве. Утром 19-го следователь Следственного комитета Выборгского района и оперативники уголовного розыска пришли к фигуранту, предъявили постановление и начали мероприятия. Оставленный без присмотра, мужчина добрался до оружия, выстрелил в потолок и велел всем покинуть квартиру.