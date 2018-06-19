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19.06.2018 12:45

Нарушителям ритуала предложили сняться с учета

Между участниками городского похоронного бизнеса развивается активная фаза конфликта. Глава юридической компании оказался в больнице после нападения, а вернувшемуся в Петербург из мест лишения свободы лидеру банды санитаров рекомендовали «сняться с учета».
Нарушителям ритуала предложили сняться с учета
YAY\TASS

Директор юридической компании «Брейтман право» Николай Крюков последние дни пребывает на отделении нейрохирургии одной из городских больниц. У него сломан шейный отдел позвоночника и черепно-мозговая травма. Так начался рабочий день Николая 30 мая, когда он вышел из своего подъезда на Кропоткинской улице в Стрельне и встретился с двумя незнакомыми молодыми людьми. 

Николай Крюков описывает происшедшее так, будто он и нападавшие были знакомы, но знакомство носило односторонний характер – они его знали, а он их нет. По словам юриста, отдалившись метров на 10 от подъезда, он получил несколько сильных ударов сзади, начал убегать, наткнулся на второго нападавшего, который распылил ему в лицо газ. Более-менее придя в себя, Николай дал интервью «Фонтанке», в котором честно признался: он не может вспомнить и описать нападавших, но имеет четкое представление о причинах происшедшего.

Глава «Брейтман права» считает лишь одно из текущих направлений своей деятельности опасным – это юридическое сопровождение конфликта между подведомственным комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга ГУП «Ритуальные услуги» и частным лицом Вадимом Усовым (его Крюков называет своим другом).

В начале марта 2018 года петербургское управление Федеральной антимонопольной службы вынесло решение о нарушении закона «О защите конкуренции» при оказании ритуальных услуг родственникам умерших в морге городского крематория. ФАС не устроили два договора, которые занимающееся ритуальным бизнесом ООО «Р.И.П.» заключило с ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» – о предоставлении БСМЭ помещения морга и о совместном проведении экспертиз трупов и оказании ритуальных услуг родственникам умерших. Оба договора стали возможны благодаря ГУП «Ритуальные услуги», которое управляет крематорием и сдает его помещения в аренду ООО «Р.И.П.».

Крюков заявил «Фонтанке»: его решили вывести из строя из-за третьего договора, который ФАС не стала рассматривать по формальным причинам, но который он собирается оспорить в суде. Речь идет как раз о договоре аренды между «Ритуальными услугами» и «Р.И.П.», благодаря которому стали возможны два других, признанных незаконными антимонопольным ведомством.

– Оппоненты не хотят, чтобы я расторг этот договор в суде, а я уверен, что смогу, тому есть вполне четкие законные основания, – заявил он автору этих строк.

Часть петербургского рынка похоронных услуг, которая касается оказания ритуальных услуг родственникам умерших, подлежащих кремации, оценивается примерно в 1 миллиард рублей в год.

Безусловно, Николай Крюков вторгся в сферу интересов очень серьезной финансовой империи, но обратим внимание: у него нет ни одного доказательства, которое говорило бы о взаимосвязи противостояния в ФАС с напавшими на него преступниками.

О наличии или отсутствии такой взаимосвязи должны рассказать сотрудники уголовного розыска УМВД по Петродворцовому району Петербурга. Закон отводит им 30 дней на проверку – 30 июня они истекут. 

Привет от Юрия Васильевича

Несколько недель назад произошли еще кое-какие события, которые глава «Брайтман права» связывает с нападением на себя. Эти события не имеют буквальной криминальной окраски, но они легализованы в заявлении хорошо и давно известного в похоронном бизнесе предпринимателя Марата Дрейзина, которое тот адресовал местному управлению уголовного розыска ГУ МВД. Дрейзин, напомним, играет весьма активную роль в городском похоронном бизнесе.

Именно он предоставил «Фонтанке» информацию о противостоянии между Федеральной антимонопольной службой и Вадимом Усовым, которое Усов выиграл стараниями Николая Крюкова. Марат же рассказал о втором процессе в ФАС, в рамках которого антимонопольное ведомство оштрафовало ГУП «Ритуальные услуги» за отказ представить запрошенные документы. В этом процессе оппонентом «Ритуальных услуг» выступало ООО «Похоронная служба», имеющее договор на оказание юридических услуг с тем же «Брайтман правом». Свой интерес в деятельности «Похоронной службы» Дрейзин не скрывает. 

Еще в нулевых годах Марат Дрейзин считался человеком из ближайшего окружения лидера банды санитаров Павла Беляева, который в марте сего года вернулся в Петербург из мест лишения свободы – его освободили условно-досрочно. Тогда, напомним, противостояние между участниками похоронного бизнеса было в самом разгаре. ФАС только вынесла решение по договорам между ООО «Р.И.П.» и Бюро судмедэкспертизы и пыталась истребовать документы у «Ритуальных услуг» по другому делу. Примерно в эти дни и начались события, которые Николаю Крюкову представляются связанными в единую логическую цепочку с нападением на него.

В городе объявился некто Юрий Васильевич, который обзвонил родственников пятерых людей, имеющих отношение к похоронному бизнесу и входящих в круг общения Марата Дрейзина. Юрий Васильевич представлялся сотрудником военкомата и в очень корректных выражениях рассказывал телефонным собеседникам о необходимости снять их с учета, для чего просил ответить на некоторые формальные вопросы. Среди подлежащих снятию с учета оказался не только сам Марат Дрейзин, но и Павел Беляев. Оба они прекрасно помнят буйные девяностые и распространенную в то время аллегорию в неформальном пространстве похоронного бизнеса: снимают с учета умерших.

Марат и, по его словам, другие получившие предложение о снятии с учета его товарищи, восприняли происшедшее как совершенно реальную угрозу физической расправы – о чем, собственно, Дрейзин и написал в адресованном начальнику петербургского уголовного розыска заявлении. Не так давно бизнесмен получил предсказуемый ответ: состав преступления в действиях «Юрия Васильевича» отсутствует.

Марат Дрейзин предоставил нам аудиозапись своего разговора с Юрием Васильевичем, которому он перезвонил после того, как тот связался с его родственниками. Вот она:

Мы видим исключительно корректный разговор, в котором нет и намека на угрозу. Но Дрейзин уверяет, что некоторые из получивших предложения сняться с учета звонили в свои районные военкоматы и найти там сотрудника по имени Юрий Васильевич не смогли. 

 

Леонид Новиков, для «Фонтанки.ру»


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