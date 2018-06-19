Депутатское покаяние, или Правда о выборах в Невском районе

Депутатов в Петербурге выбирали не жители. Такой вывод можно сделать из речи единоросса Высоцкого, у которого возникли трудности с выдвижением людей в участковые избиркомы.

Петербургский Горизбирком 19 июня утвердит нового председателя территориальной избирательной комиссии №5 Невского района. Предыдущего главу – Рахбар Спешилову – уволили после политического фиаско депутата Игоря Высоцкого. Ему не удалось провести своих людей в участковые комиссии Невского округа. В сердцах единоросс разоткровенничался о том, как проходили выборы в 2016 году.

Петербургский Горизбирком 15 июня поставил рекорд по времени решения: за считаные минуты после эмоционального откровения депутата ЗакСа от «Единой России» Игоря Высоцкого члены комиссии решили уволить ответственную за выборы в Невском районе Рахбар Спешилову.

За неделю до этого руководимый ею районный теризбирком получил два списка кандидатов в участковые комиссии от «Единой России». Один – от местного отделения партии в Невском муниципальном округе, другой – от районного политсовета партии. В ТИКе посчитали, что, согласно уставу единороссов, должны принять список от первичного отделения, и предложения районного отклонили. Таким образом в участковые избирательные комиссии округа не попали люди, близкие депутату Игорю Высоцкому. А им в ближайшие 5 лет предстояло провести все виды выборов, в том числе губернаторские, муниципальные и парламентские. Высоцкий пожаловался в Горизбирком и заявил, что единороссы округа от своих подписей отказываются – якобы их подделали. В разговоре с «Фонтанкой» еще до увольнения Спешилова смеялась над сменой их позиции – ведь якобы представители местного отделения сами приносили документы в ТИК, а теперь говорят о фальсификации своих же автографов.

Уверенность Спешиловой в себе и ее доводы при рассмотрении ситуации в Горизбиркоме решающими факторами не стали. Зато подействовала на членов ГИКа речь Игоря Высоцкого о выборах в 2016 году. Он поведал историю из тех, что скорее можно было бы услышать от оппозиционера, а не единоросса. Так, по словам Высоцкого, во время кампании двум кандидатам в депутаты ЗакСа удалось собрать подписи всего за неделю и пройти их проверку в теризбиркоме. «5 тысяч подписей, летом, за неделю…» – сделал паузу Высоцкий. А затем заявил, что такое было возможно благодаря тому, что у главы теризбиркома везде свои люди. Муж возглавляет избирком муниципального образования № 54, сын – администрацию Невского округа. Да и сама Спешилова якобы не слушает коллег по ТИКу, принимая решения, опираясь лишь на «своих» сторонников. Будто бы, когда ситуация с подписями разбиралась в суде, в ТИКе смогли подменить подписные листы, поэтому доказать ничего не удалось.

«Чувствую себя помоями облитой, когда слышу эти вещи, мы ведь ее назначали», – удивилась рассказу Высоцкого в Горизбиркоме яблочница Ольга Покровская. Депутата она переспросила, почему же он так долго молчал.

«В тот момент у меня условие было одно – Спешиловой не быть, но Серов (на тот момент глава Невского района) чуть ли не встал на колени, уговорил Дивинского Игоря Борисовича (вице-губернатора и кандидата в депутаты) «ну оставь ты ее, пожалуйста». Они вдвоем мне говорили: «Ну надо Дивинского выбрать». И я себя корю за это: простите меня все», – ответил ей единоросс и ударил папкой по столу.

В течение следующего часа городская избирательная комиссия восемью голосами против троих воздержавшихся решила уволить Спешилову.

«Что поделаешь, у человека больная фантазия», – отметила в разговоре с «Фонтанкой» экс-глава ТИК. «Он сейчас себе не только победу Дивинского припишет, но и победу в Берлине. Кстати, он даже и в Афганистане не воевал, хотя в своей биографии это описывает», – добавила она. Рассмешила Спешилову и история про подписи кандидатов, проверку которых ей поставили в укор: «А ничего, что этим комиссия занималась? В этой комиссии были и люди Высоцкого».

По словам Рахбар Спешиловой, увольнять ее Горизбирком не имел законных оснований и в ближайшее время она намерена это доказать в суде: «С 13 июня я нахожусь в отпуске, то, что эта ситуация будет обсуждаться, меня никто не предупредил. Что же касается оснований, то ко мне на президентских выборах никаких серьезных претензий не было. Но почему это произошло, мне понятно. Я – член партии «Единая Россия», но не из тех людей, кто лижет сапоги руководству. А нынешнему руководящему составу партии в городе, видимо, нужен именно такой подход».

«Фонтанка» спросила у упомянутых Высоцким действующих лиц, как на самом деле происходили выборы в 2016 году. Однако вице-губернатор Константин Серов отказался комментировать высказывания парламентария: «Пускай это останется на совести Высоцкого». До депутата Государственной думы Игоря Дивинского «Фонтанка» дозвониться не смогла. Победить на выборах в сентябре 2016 года и перейти из Смольного в Госдуму он смог благодаря 47 тысячам 703 петербуржцам. Ближайший его соперник – Вячеслав Бакулин из «Партии Роста» – набрал 15 тысяч 274 голоса.

19 июня городская избирательная комиссия назначит нового председателя ТИК №5 Невского района. В проекте решения, распространенном среди членов ГИК, значится имя Куницыной Марины Григорьевны, главного помощника депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игоря Высоцкого.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»