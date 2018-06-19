Следователи выясняют, как люди в Новосибирске зависли вниз головой на аттракционе

Следователи СКР по Новосибирску проводят проверку по факту аварии на аттракционе в одном из парков города. Об этом 19 июня сообщается на сайте ведомства.

По информации, которая накануне, 18 июня, появилась в соцсетях, на Речном вокзале Новосибирска сломался аттракцион «360 градусов». Он остановился, и люди зависли вниз головой, находясь на верхней точке. Одна из пострадавших рассказала, что висеть людям пришлось около 5 минут — пока сотрудники парка не прокрутили конструкции вручную. У посетителей аттракциона остались синяки и царапины от ремней.

Проверку следователи проводят «по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», – говорится в сообщении СКР. Сейчас опрашивают работников парка и очевидцев происшествия.