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19.06.2018 12:14

Вооруженный мужчина забаррикадировался в жилом доме на Наличной

Жилой дом на Наличной улице в Василеостровском районе оцеплен полицейскими. В квартире забаррикадировался вооруженный мужчина, к которому сотрудники Следственного комитета пришли с обыском.

По данным «Фонтанки», утром 19 июня в дом на Наличной, 35, прибыла следственно-оперативная группа во главе со следователем СК Выборгского района. Хозяину одной из квартир предъявили постановление на обыск.

В квартире находилось оружие. Оперативники проверили лицензионно-разрешительные документы и потеряли к арсеналу интерес.

Хозяин, оставленный без внимания, добрался до карабина, перезарядил и выстрелил в потолок, приказав следователю и полицейским выйти из квартиры.

Мужчина забаррикадировался, силовики благополучно покинули подъезд.

Дом оцеплен, жильцы и воспитанники соседнего детского сада эвакуированы. По информации «Фонтанки», дан приказ не идти на штурм, а вести переговоры, чтобы успокоить негостеприимного хозяина.

 

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