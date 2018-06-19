Полыхающие Х6 и Focus на 1-м Муринском грели водителей, едущих мимо

Автомобильные пожары в Петербурге сменили любимое время суток: обычно они случаются ночью, но в последнее время машины горят средь бела дня.

Утром 19 июня на 1-м Муринском проспекте тушили сразу два автомобиля – BMW Х6 и Ford Focus, сообщили очевидцы в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга» «ВКонтакте». Участница группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Ольга вызвала пожарных в 10:33. «Мы ехали мимо, в машине чувствовался жар. Не подойти было… Полыхало. Вызвали МЧС «112», – рассказывает она.

К настоящему времени автомобили потушили.

Накануне, 18 июня, было несколько пожаров. Вечером на севере КАД мощно полыхал небольшой грузовик. Он выгорел полностью. «Ехал по внешнему, так оно остановилось почти полностью, – пишет в «ДТП и ЧП» Андрей. – Левый ряд, несколько тачек выбежали с огнетушителями. Со стороны горевшей тачки было с десяток помогал. А пожарки не проехали бы, ибо внутреннее кольцо стояло плотно на несколько километров».

Ещё одна машина, по словам автомобилистов, горела на КАД утром 18 июня, а днём на Пулковском шоссе сообща заливали «Ниссан». «Довольно много очевидцев пришло на помощь, все доставали свои огнетушители и пытались тушить, но тщетно. Пока не прибежал на помощь, скорее всего, работник с заправки «Лукойл» с огромным огнетушителем, за считаные секунды он потушил машину», – рассказал Александр.

Отметим, что выходные в Петербурге тоже оказались богаты на транспортные пожары, заметные за много километров благодаря столбам чёрного дыма. В субботу горели два ангара в разных районах, а в воскресенье – автобусы в парке на Бухарестской, превратившиеся в «вулкан».