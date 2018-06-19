«Главстрой-СПб» осенью начнет строительство двух новых дорог в ЖК «Юнтолово»

Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на строительство двух участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью более 500 метров. Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Главстрой-СПб» разрешения на строительство двух дорог в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Начало работ запланировано на сентябрь 2018 года.

Общая протяженность первого участка улично-дорожной сети составит 330 метров. Дорога станет продолжением Юнтоловского проспекта от Гладышевского проспекта до восточных границ жилых кварталов 4 очереди ЖК «Юнтолово». Это будет магистраль общегородского значения с остановками, светофорными постами, пешеходными переходами и движением общественного транспорта. Ширина полосы составляет 3,5 метра, количество полос движения – 4, ширина тротуара – 3 метра.

Второй участок улично-дорожной сети протяженностью 217,17 метров станет продолжением Гладышевского проспекта до северных границ жилых кварталов 4 очереди ЖК «Юнтолово». Дорога также относится к магистралям общегородского значения с установленными светофорными постами и остановками, пешеходными переходами и движением общественного транспорта. Ширина полосы составляет 3,5 метра, количество полос движения – 4, ширина тротуара – 3 метра.

В настоящий момент «Главстрой-СПб» осуществляет геодезические разбивочные работы и расчистку территории. Завершение строительства новых участков улично-дорожной сети в ЖК «Юнтолово» запланировано на 4 квартал 2019 года.