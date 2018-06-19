Депутаты сделали загранпаспорт дороже

Размер государственной пошлины, которую необходимо оплатить для получения заграничного паспорта РФ, вырастет до 5 тысяч рублей.

Документ, удостоверяющий личность гражданина России за пределами страны, подорожал с 3,5 тысяч рублей до 5. Для подростков до 14 лет стоимость загранпаспорта поднимется до 2,5 тысяч рублей. Законопроект об этом принят в третьем, окончательном чтении, о чем 19 июня сообщается на сайте Государственной думы.

Рост тарифов оправдывается тем, что паспорт нового образца будет содержать электронный носитель информации, что скажется на расходах федерального бюджета.