В Петербурге метателя огурцов отправили в колонию строгого режима

Погром в петербургском магазине потянул на срок в колонии строгого режима. Нетрезвый посетитель метал в сотрудников торговой точки банку с огурцами, бутылки с газировкой и даже взялся за нож.

Как сообщает 19 июня объединенная пресс-служба судов города, пьяный местный житель появился на пороге «Полушки» в Кировском районе около десяти вечера 19 сентября 2017 года. Свои «подвиги» Станислав Юницкий начал со скинутых с полок продуктов питания. В сотрудника маркета, пытавшегося вразумить хулигана, полетела литровая банка огурцов. К счастью, мимо. В кассира отправились две стеклянные бутылки с лимонадом. Видимо, только опьянением мужчины можно объяснить то, что он не попал с расстояния не более метра.

«После этого фигурант забежал в служебное помещение магазина, взял нож и, удерживая одну из сотрудниц, занес его над ее головой, однако женщина смогла увернуться, сняв с себя кофту», – рассказывает о происходившем в тот вечер пресс-служба судов.

Дальше Юницкий бегал по торговому залу с ножом, бил витрину, крушил камеру хранения, выламывал фрагмент подвесного потолка, висел на электропроводке. Торговая точка, естественно, нормально работать в этот момент не могла.

К счастью для «Полушки», продолжалось это не больше десяти минут. Дебошира скрутили полицейские.

Петербуржец признан виновным в хулиганстве, его отправили в колонию строгого режима на три года. Также он должен заплатить торговой точке за огурцы, лимонад и т. д.