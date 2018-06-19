Кредитный рейтинг Setl Group повышен до максимального BBB+(RU)

19 июня 2018 г. национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Сэтл Групп» до BBB+(RU), прогноз «Стабильный», который сейчас является максимальным публичным кредитным рейтингом АКРА, присужденным компаниям в секторе «Строительство и недвижимость»

АКРА также присвоило выпуску биржевых процентных документарных облигаций ООО «Сэтл Групп» (RU000A0ZYEQ9) кредитный рейтинг ВВВ+ (RU).

По сообщению агентства, повышение кредитного рейтинга ООО «Сэтл Групп» (далее — Компания, «Сэтл Групп») связано с положительными изменениями уровня долговой нагрузки и показателей обслуживания долга, перспективами роста рентабельности, а также с повышением оценки операционного риск-профиля Компании (в частности, за счет роста финансовой прозрачности).

Кредитный рейтинг «Сэтл Групп» обусловлен сильным бизнес-профилем Компании, высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Cильный бизнес-профиль, по мнению аналитиков агентства, обусловлен высокой диверсификацией портфеля проектов, стабильной структурой сроков и условий реализации объектов, а также особыми преимуществами, связанными с сильными позициями на рынке Санкт-Петербурга собственных брокерского и консалтингового подразделений.

Низкая долговая нагрузка и высокая рентабельность бизнеса во многом обусловлены способностью «Сэтл Групп» выполнять план продаж, что позволяет финансировать строительство по большей части за счет поступлений по договорам долевого участия. При этом исторически Компании удается продать большую часть площадей уже к моменту сдачи объекта.

Долговая нагрузка характеризуется низким отношением чистого долга к FFO (fundsfromoperations, средства от операционной деятельности) до чистых процентных платежей: по оценке АКРА, средневзвешенный показатель за 2015-2020 годы составит 0,7х.

Также кредитный рейтинг ВВВ+ (RU) присвоен выпуску биржевых процентных документарных облигаций ООО «Сэтл Групп».По сообщению агентства, эмиссия является старшим необеспеченным долгом Компании. Согласно методологии АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ООО «Сэтл Групп» — BBB+(RU). Напомним, 2 ноября 2017 г. ООО «Сэтл Групп» разместил по открытой подписке 5 млн облигаций серии 001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-36160-R-001P от 26.10.2017 г.)

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