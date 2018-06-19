Эрмитажный кот-предсказатель уверен в победе сборной России

Кот Ахилл, в послужном списке которого уже несколько правильно угаданных результатов игр, предсказал победу России над Египтом.

Как рассказала «Фонтанке» 19 июня пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен, пушистый предсказатель «уверенно» и «без колебаний» выбрал миску с флажком сборной России во время сеанса предсказания, состоявшегося в зале искусства Северного Причерноморья Эрмитажа. Впрочем, после того, как предсказание уже было сделано, Ахилл решил съесть всю еду и из египетской миски. Однако это не было расценено в пользу «фараонов», как называют египетскую сборную.

Белоснежный кот с голубыми глазами ранее угадал исход петербургских матчей чемпионата мира: Россия – Саудовская Аравия и Марокко – Иран. Свою карьеру предсказатель Ахилл начал еще на Кубке конфедераций в России в 2017 году.

Впереди у кота-предсказателя попытка заранее узнать результаты других игр, которые пройдут в Санкт-Петербурге 22, 26 июня, 3 и 10 июля.

Напомним, что встреча между россиянами и египтянами состоится в Петербурге сегодня, 19 июня, в 21:00.