Четыре банка аккредитовали ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «АКБ Абсолют Банк», ПАО «АК БАРС» Банк и ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовали новый жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.

Купить квартиру в ЖК «Охта Хаус» можно с привлечением ипотечного кредита от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с процентной ставкой от 10,00%. Минимальный первоначальный взнос составит от 20% от стоимости квартиры, срок кредитования – от 1 года до 25 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 10 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

Если оформлять ипотеку в ПАО «АК БАРС» Банк, процентная ставка составит от 8,9%. Минимальный первоначальный взнос – от 20% от стоимости квартиры, срок кредитования – от 1 года до 25 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 15 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.akbars.ru

При приобретении квартиры в ЖК «Охта Хаус» процентная ставка по ипотеке в ПАО «АКБ Абсолют Банк» составит от 9,50%. Минимальный первоначальный взнос – от 20% от стоимости квартиры, срок кредитования – до 30 лет, сумма кредита от 300 000 до 20 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://absolutbank.ru

При оформлении ипотеки в ПАО «Банк Уралсиб» минимальный первоначальный взнос составит от 10% от стоимости квартиры, срок кредитования – от 3 до 30 лет, сумма кредита – от 300 тыс рублей до 15 млн рублей. Процентная ставка при этом составит от 9,4%.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.uralsib.ru

ЖК «Охта Хаус» будет построен по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м состоит из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных.

В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Скоростные бесшумные лифты, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные – все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни.

Завершение строительства жилых корпусов запланировано на IV квартал 2020 года, всего проекта – на IV квартал 2021 года.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.

ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/