В США вслед за XXXTentacion застрелили еще одного рэпера

В Питтсбурге застрелен рэпер Jimmy Wopo (настоящее имя Трейвон Смарт). Об этом 19 июня сообщает телеканал CBS.

По данным издания, Смарт сидел в машине с приятелем, когда по нему открыли стрельбу с близкого расстояния. Рэпера госпитализировали, он скончался в больнице. Второй пострадавший — в стабильном состоянии. Источник CBS в полиции рассказал, что, по информации очевидцев, за машиной Смарта следили.

Трейвону Смарту был 21 год, его дебютный альбом «Woponese» вышел в 2016 году.

Напомним, накануне в Майами застрелили рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Дуэйн Онфрой). По предварительной информации, в него выстрелили, когда он шел от мотосалона к своей машине.