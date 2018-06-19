Петербуржцы осуждены за инсценировки ДТП: мечтая о 3,7 млн руб., сожгли BMW X6

Пятеро петербуржцев осуждены за мошенничество с ОСАГО. Приговор до делу огласил Московский районный суд Санкт-Петербурга. Александр Филиппов, Борис Михайлов, Игорь Юрчик, Сергей Полетаев и Сергей Ларионов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению») и частью 2 статьи 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ. Об этом 19 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Материалы уголовного дела были рассмотрены на открытом заседании. Александр Филиппов оказался замешан в двух историях. Суд восстановил обе картины событий.

Филиппов, фактический владелец BMW X6, 16 мая 2015 года в нетрезвом виде сел за руль и врезался в дерево. Отремонтировать машину он решил за счёт страховой компании. Но как? Законных оснований на получение выплаты он не имел. Более того, он не был вписан и в полис ОСАГО. Страхователем ОСАГО выступал «юридический» владелец автомобиля – Игорь Юрчик, на него «БМВ» был оформлен при приобретении. В полис были вписаны сам Юрчик и Борис Михайлов.

Филиппов мечтал получить максимально возможную страховую выплату, 3 760 000 рублей, и придумал план – инсценировать ДТП. Попросил помочь Михайлова, нашёл подходящее место, загрузил «БМВ» на эвакуатор и повёз туда. Сопровождал машину Михайлов – как водитель, вписанный в полис. В нужном месте Михайлов облил «БМВ» горючей жидкостью, которую дал ему Филиппов. Автомобиль сгорел.

Дальше, как положено, Михайлов сообщил о ДТП в экстренную службу, вызвал сотрудников ГИБДД. Затем обратился в страховую компанию СПАО «РЕСО-Гарантия», при содействии Филиппова подготовив необходимый комплект документов с требованием о выплате страхового возмещения. Но тут их раскололи.

«Фигуранты не довели свой преступный умысел на хищение денежных средств до конца, поскольку представителем СПАО было подано заявление о совершении преступления, а действия Филиппова, Михайлова, Юрчика были пресечены», – отмечается в сообщении пресс-службы судов.

Второй случай произошёл 14 февраля 2016 года на территории Лужского района Ленинградской области. Снова Филиппов попал в ДТП, теперь на официально собственном Mercedes GL 500. И снова проблемы с полисом ОСАГО – он истёк.

Филиппов попросил Полетаева и Ларионова помочь ему инсценировать ДТП, якобы по вине Ларионова. После оформления необходимых документов фигуранты обратились в страховую компанию, рассчитывая получить 383 тысячи 956 рублей 40 копеек. Однако и здесь им «не повезло». Сотрудники «РЕСО-Гарантии» отказали в выплате страхового возмещения из-за явного несоответствия обстоятельств ДТП имевшимся на автомобиле повреждениям.

Михайлов и Юрчик вину признали полностью, а Филиппов, Полетаев, Ларионов не признали, отрицая свою причастность к содеянному.

В итоге Филиппова суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Михайлову, Юрчику, Полетаеву и Ларионову присудили по 2 года условно с испытательным сроком 2 года.